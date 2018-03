Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5addfe-d0f4-4047-bd71-f6730e8ed84c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A svájci bankok régóta a korrupt diktátorok pénzének őrzői. De a 2011-ben megbukott tunéziai Ben Ali Svájcba menekített „megtakarítása” körül egyre több a bonyodalom. ","shortLead":"A svájci bankok régóta a korrupt diktátorok pénzének őrzői. De a 2011-ben megbukott tunéziai Ben Ali Svájcba menekített...","id":"20180312_Svajc_tovabb_ul_a_nemzet_sogora_altal_osszerabolt_tuneziai_vagyonon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5addfe-d0f4-4047-bd71-f6730e8ed84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f4617e-7e3f-482c-b44c-817678aee333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Svajc_tovabb_ul_a_nemzet_sogora_altal_osszerabolt_tuneziai_vagyonon","timestamp":"2018. március. 12. 11:15","title":"Svájc tovább ül a nemzet sógora által összerabolt tunéziai vagyonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem dolgozna többet ő sem a rendezővel.","shortLead":"Nem dolgozna többet ő sem a rendezővel.","id":"20180312_Michael_Cainenek_is_elege_van_Woody_Allenbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f38c5d-dda4-4a30-bd27-c4b8acf51afa","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Michael_Cainenek_is_elege_van_Woody_Allenbol","timestamp":"2018. március. 12. 08:48","title":"Michael Caine-nek is elege van Woody Allenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eef510-cf00-4f74-9ff0-a104b26c6961","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","timestamp":"2018. március. 13. 09:50","title":"Részletes március 15-i programok a Ripost szerint: állami ünnepségek és Békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","shortLead":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","id":"20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a91731-4740-4f8d-973d-14445d32ed14","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"„London, az nem London” – európai turnéra indul a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3770-f34a-4f96-899b-a0af56008bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","timestamp":"2018. március. 11. 15:33","title":"A baloldal ostromolja Csepel/Soroksárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap leköpött egy fiatal lányt.","shortLead":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap...","id":"20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae6c3c4-a6e2-482f-af82-ee9487fff2f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","timestamp":"2018. március. 12. 16:55","title":"Rámehet a Liverpool legendájának karrierje, hogy leköpött egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]