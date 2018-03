Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","shortLead":"A Békemenet kapcsán kérdezte volna a fideszes országgyűlési képviselőt a csatorna riportere, de hiába.","id":"20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99658a-74f9-4a02-8756-014616de2347","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Valasz_helyett_letragarozta_a_HirTV_ujsagiroit_Pocs_Janos","timestamp":"2018. március. 12. 17:50","title":"Válasz helyett letrágározta a Hír Tv újságíróit Pócs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df208f6-04e3-410e-a5d4-a4d2ba735c44","c_author":"","category":"kultura","description":"Balesetben meghalt Siegfried Rauch német színészlegenda, olyan nagysikerű sorozatok főszereplője, mint az Álomhajó vagy a Nem kell mindig kaviár.\r

","shortLead":"Balesetben meghalt Siegfried Rauch német színészlegenda, olyan nagysikerű sorozatok főszereplője, mint az Álomhajó vagy...","id":"20180312_Meghalt_Siegfried_Rauch_az_Alomhajo_kapitanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df208f6-04e3-410e-a5d4-a4d2ba735c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0156b8d-8a20-4df9-84a0-24eef7515828","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Meghalt_Siegfried_Rauch_az_Alomhajo_kapitanya","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"Meghalt Siegfried Rauch, az Álomhajó kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","shortLead":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","id":"20180313_subaru_impreza_wrx_sti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e22ec-2b10-48a1-92be-1029db71de60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_subaru_impreza_wrx_sti","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Azt hiszi, egy Subaru Impreza hangját hallja? Meg fog lepődni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","shortLead":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","id":"20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f10eac-2c37-4446-b350-3adf783c43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","timestamp":"2018. március. 12. 06:53","title":"Egy magyar szállodás fizette Semjén svédországi luxusvadászatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek a kezelésével bízta meg valaki Kósa Lajost. Az okirat hitelességét nem tudjuk bizonyítani, Kósa Lajos viszont nem cáfolja, hogy létezik az irat. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni az ügyről.","shortLead":"Magyar embernek nincs 1300 milliárd forintja, márpedig egy állítólagos közjegyzői okirat szerint ekkora összegnek...","id":"20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c09326-971f-478c-ad50-6d420fad6c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_kosa_lajos_allitolagos_1300_milliardos_megbizasa","timestamp":"2018. március. 13. 17:01","title":"Német örökösnő vagy csengeri háztartásbeli a Kósa Lajost megkörnyékező rejtélyes eurómilliárdos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A velencei vízi buszokat, a Vaporettókat, mostantól használt sütőolajjal fogják tankolni.","shortLead":"A velencei vízi buszokat, a Vaporettókat, mostantól használt sütőolajjal fogják tankolni.","id":"20180312_vaporetto_etolaj_uzemanyag_takolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac10c6f-20fc-49d9-9f0b-100b217e3391","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_vaporetto_etolaj_uzemanyag_takolas","timestamp":"2018. március. 12. 14:57","title":"Nálunk büntetik, máshol épp bevezetik az étolajos járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]