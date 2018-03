Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú listájára, ezzel a magyar író idén is az esélyesek között szerepel – írta meg hétfőn a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú...","id":"20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196a420-53e2-4d2b-bafe-7ba7869d18a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. március. 12. 19:37","title":"Krasznahorkai László újra megnyerheti a Nemzetközi Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szükség van az időre, hogy a közös cégük és vagyonuk sorsáról megegyezzenek, ezért szüneteltetheti Hosszú Katinka és Shane Tusup a válóperét.","shortLead":"Szükség van az időre, hogy a közös cégük és vagyonuk sorsáról megegyezzenek, ezért szüneteltetheti Hosszú Katinka és...","id":"20180312_Milliardos_vagyont_ero_cegeiken_osztozkodhat_Hosszu_Katinka_es_a_ferje__szuneteltetik_a_valopert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bf4235-1c97-451f-a2f6-af34b68bec03","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Milliardos_vagyont_ero_cegeiken_osztozkodhat_Hosszu_Katinka_es_a_ferje__szuneteltetik_a_valopert","timestamp":"2018. március. 12. 07:29","title":"Milliárdos vagyont érő cégeiken osztozkodhat Hosszú Katinka és a férje – szüneteltetik a válópert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon jön fel.","shortLead":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon...","id":"20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046e917f-fdc5-4257-857b-42893bb04892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","timestamp":"2018. március. 12. 11:22","title":"Mercedes, Toyota, BMW: ez a legfrissebb sorrend, a Tesla a tizenkilencedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","shortLead":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","id":"20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042654d2-8a5f-4ffd-af4b-bf84d5829abc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Akár két hét alatt is el lehet adni egy jó lakást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8be85d-a9b7-49b8-beee-b4c224751431","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pisztollyal a derekán rohant be a pályára az egyik görög labdarúgócsapat orosz tulajdonosa, hogy megvitasson a bíróval egy szerinte jogtalan ítéletet.","shortLead":"Pisztollyal a derekán rohant be a pályára az egyik görög labdarúgócsapat orosz tulajdonosa, hogy megvitasson a bíróval...","id":"20180312_Halott_ember_vagy__uvoltotte_a_focicsapat_tulajdonosa_a_bironak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8be85d-a9b7-49b8-beee-b4c224751431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c6392-dda8-4570-9a7e-7b85aba7498d","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Halott_ember_vagy__uvoltotte_a_focicsapat_tulajdonosa_a_bironak","timestamp":"2018. március. 12. 10:23","title":"Halott ember vagy – üvöltötte a focicsapat tulajdonosa a bírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el a tesztelők kezébe. Ilyenkor nem maradhatnak el azok a vizsgálatok sem, amelyek a telefonok tartósságát firtatják.","shortLead":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el...","id":"20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee296e-8698-4252-803c-9a7314672f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","timestamp":"2018. március. 13. 19:00","title":"Nem maradhatott el: az új Samsung csúcstelefon is átesett a tortúrateszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]