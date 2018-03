Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt a Parlamentben fogadta a Safari Club International elnökét. A miniszterelnök-helyettes, aki egyben az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is, a találkozóról készült videóban az \"ellenzéki médiának\" is üzent.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt...","id":"20180312_semjen_bayer_vadaszat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24672c51-4541-4a49-9c1e-12134681c51d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_semjen_bayer_vadaszat","timestamp":"2018. március. 12. 19:05","title":"Semjén \"kiciriblizné\", hogy Bayer is mehessen vele vadászni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","shortLead":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","id":"20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3676ec8d-e5a8-4447-9561-16f48a08901d","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","timestamp":"2018. március. 12. 17:51","title":"Jóval kevesebb adót fizetnek a cégek, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","shortLead":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","id":"20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb889c-554e-46e1-82c2-63f5bde3a921","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","timestamp":"2018. március. 12. 16:34","title":"Ez a kocsi Crisitano Ronaldo 1500 lóerős Bugatti Chironja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d22fc66-ae48-4280-9fda-cd92c786206f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia elnököt és a feleségét csak skatulyában tudja elképzelni a bulvársajtó.","shortLead":"A francia elnököt és a feleségét csak skatulyában tudja elképzelni a bulvársajtó.","id":"20180313_Ha_a_no_az_idosebb_akkor_csak_anyaskodni_tud","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d22fc66-ae48-4280-9fda-cd92c786206f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b020f9-c40d-4eef-a53d-426334df5d0c","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ha_a_no_az_idosebb_akkor_csak_anyaskodni_tud","timestamp":"2018. március. 13. 07:55","title":"Ha a nő az idősebb, akkor csak anyáskodni tud?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván bántalmazott egy utast BKK egyik biztonsági őre szombat hajnalban a 4-es-6-os vonalán. A társaság vizsgálatot indított. ","shortLead":"Durván bántalmazott egy utast BKK egyik biztonsági őre szombat hajnalban a 4-es-6-os vonalán. A társaság vizsgálatot...","id":"20180311_bkk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a924ac6-ee3a-4462-909b-56adecec6730","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_bkk","timestamp":"2018. március. 11. 20:54","title":"Ököllel ütötte, lábbal taposta az utast a BKK biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Meszaros_Lorinc_lanya_ostermelokent_behuzott_egy_par_millios_unios_tamogatast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94603c7b-7cc2-48c4-88a7-e9708c762612","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Meszaros_Lorinc_lanya_ostermelokent_behuzott_egy_par_millios_unios_tamogatast","timestamp":"2018. március. 13. 12:32","title":"Mészáros Lőrinc lánya őstermelőként behúzott egy pármilliós uniós támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","shortLead":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","id":"20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a0477-a54f-40de-aa7f-7def094f1b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Újra elfogták a meggyilkolt szlovák újságíró cikkének szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési program keretében folyamatosan bővül a lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményi, illetékmentességi rendszer.","shortLead":"Az otthonteremtési program keretében folyamatosan bővül a lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményi...","id":"20180313_Uj_kedvezmenyekkel_lehet_lakast_vasarolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a976494d-9dbb-4f8d-92a1-63e3a8387ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Uj_kedvezmenyekkel_lehet_lakast_vasarolni","timestamp":"2018. március. 13. 16:09","title":"Új kedvezményekkel lehet lakást vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]