[{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","shortLead":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","id":"20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d4e1de-473d-4769-88de-016e382df4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:20","title":"Hosszan magyarázza Kósa, mi köze van a 4,3 milliárd euróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég a gyerekvállalás ösztönzésére, amennyi családtámogatást az állam kioszt.","shortLead":"Nem elég a gyerekvállalás ösztönzésére, amennyi családtámogatást az állam kioszt.","id":"20180312_Hiaba_ad_a_kormany_penzt_nem_vallalnak_a_magyarok_eleg_gyereket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72411301-fa2a-4ac8-a59a-a25c96826b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Hiaba_ad_a_kormany_penzt_nem_vallalnak_a_magyarok_eleg_gyereket","timestamp":"2018. március. 12. 08:03","title":"Hiába ad a kormány pénzt, nem vállalnak a magyarok elég gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eef510-cf00-4f74-9ff0-a104b26c6961","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","timestamp":"2018. március. 13. 09:50","title":"Részletes március 15-i programok a Ripost szerint: állami ünnepségek és Békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországban hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el.","shortLead":"Svédországban hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el.","id":"20180312_Tobbszor_is_eliteltek_a_not_aki_az_M1en_arrol_beszelt_a_rossz_sved_kozbiztonsag_miatt_tert_haza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8ec54-985d-4b65-a752-44189c8eebbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Tobbszor_is_eliteltek_a_not_aki_az_M1en_arrol_beszelt_a_rossz_sved_kozbiztonsag_miatt_tert_haza","timestamp":"2018. március. 12. 14:09","title":"Többször is elítélték a nőt, aki az M1-en arról beszélt, a rossz svéd közbiztonság miatt tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad1ea23-fd13-4249-ab9f-ef39f725848f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Kalinák távozását többször követelte az ellenzék az elmúlt napokban. \r

","shortLead":"Robert Kalinák távozását többször követelte az ellenzék az elmúlt napokban. \r

","id":"20180312_Lemond_a_szlovak_belugyminiszter_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ad1ea23-fd13-4249-ab9f-ef39f725848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27b70d-687d-4687-a9c9-fa830cbced33","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Lemond_a_szlovak_belugyminiszter_is","timestamp":"2018. március. 12. 10:44","title":"Lemond a szlovák belügyminiszter is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","shortLead":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","id":"20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5672d-a529-4704-b25d-d0753b1abcc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","timestamp":"2018. március. 13. 10:53","title":"Nagy dobásra készül a Wizz Air: 70 új útvonal, 21 új gép, 4 új célállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","shortLead":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","id":"20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fa609-8bf7-44b3-86d3-5236ab4c998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","timestamp":"2018. március. 12. 12:03","title":"iPhone-ja van? Jó drágán mérik a sötét weben az Apple ID-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]