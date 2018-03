Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntéssel vonta meg a mentelmi jogot Szepessy Zsolttól, az Összefogás Párt jelöltjétől.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság egyhangú döntéssel vonta meg a mentelmi jogot Szepessy Zsolttól, az Összefogás Párt...","id":"20180312_felfuggesztettek_a_volt_monoki_polgarmester_mentelmi_jogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b1e1d2-52a5-459d-82c7-5e88be73e912","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_felfuggesztettek_a_volt_monoki_polgarmester_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 12. 17:14","title":"Felfüggesztették a volt monoki polgármester mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német helyszínen feltűnik.","shortLead":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német...","id":"20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad8a105-6fa0-4391-b456-e3eb2b739901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","timestamp":"2018. március. 12. 06:41","title":"Furcsa pótkocsinak tűnhet, de valójában egy hipermodern traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két másik németországi török intézményt pedig Molotov-koktélokkal dobáltak meg.","shortLead":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két...","id":"20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9291a-0eb2-4158-bc8a-db469cfcedbf","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. március. 11. 21:13","title":"Mecsetre és török központokra támadtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található luxusvilla olyan érzetet kelt, mintha valahol Svájcban vagy a francia Alpok egyik kis falujában lenne az ember. A II. kerületi, háromszintes házba Matolcsy és családja vette be magát a 24.hu információi szerint.","shortLead":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található...","id":"20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fb2927-ed75-47ab-a9dc-908fc85024b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","timestamp":"2018. március. 13. 08:00","title":"Matolcsy és családja 400 milliós álomotthonban piheni ki a nap fáradalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város alá vinni. Most itt egy másik terv.","shortLead":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város...","id":"20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed4af44-6550-49c9-9763-be3440743598","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"Elon Musknak megint van egy ötlete: 240 km/h-val szállítana embereket a városban a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","shortLead":"Újabb munkaszüneti nap közeledik, ekkor pedig sok vállalkozásnál kell figyelni néhány ilyenkor alkalmazandó szabályra.","id":"20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225d75-18c5-49de-ab60-f2944ecfb9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Nem_esik_jol_marcius_15en_is_dolgozni_de_tobb_penz_jar_erte","timestamp":"2018. március. 13. 16:20","title":"Nem esik jól március 15-én is dolgozni, de több pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen „nyolcan kilenc irányba néznek”, testbeszédük tükrözi, hogy valójában szégyellik magukat, és nem tudnák vezetni az országot – ezzel a javaslattal állt el a Tv2 választási rovatában G. Fodor Gábor. A műsorvezető azonnal meg is ígérte az élő adásban, hogy meg fogja vizsgálni ilyen szemmel a nemrég bejelentett szakértői csoport fotóját.","shortLead":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen...","id":"20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d55b0-5000-4211-ad93-596f4ee38e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"A Tv2-n van lejjebb: Karácsony árnyékkormányának pszichés állapotát elemezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]