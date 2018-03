Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","shortLead":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","id":"20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac5140b-785c-4fc5-90d6-f18a3c62660e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","timestamp":"2018. március. 12. 11:23","title":"Kigyulladt és lezuhant egy utasszállító Katmanduban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646eca27-d79a-437c-bd00-0f075d6e1ca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr ezúttal az üzemanyag-tankolás abszolút egyedi módját választotta, mutatjuk.","shortLead":"A sofőr ezúttal az üzemanyag-tankolás abszolút egyedi módját választotta, mutatjuk.","id":"20180313_a_nap_fotoja_az_utasteren_keresztul_tankoltak_meg_egy_autot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646eca27-d79a-437c-bd00-0f075d6e1ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd44b071-7faa-4d68-acfd-e164e661d681","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_a_nap_fotoja_az_utasteren_keresztul_tankoltak_meg_egy_autot","timestamp":"2018. március. 13. 06:41","title":"A nap fotója: Az utastéren keresztül tankoltak meg egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a szülők elutasítják az ingyenesnek mondott, valójában kölcsöntankönyveket.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a szülők elutasítják az ingyenesnek mondott, valójában kölcsöntankönyveket.","id":"20180313_A_szulok_nem_kernek_az_ingyenes_allami_egyentankonyvekbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd77329-82af-441b-8fe7-03621a0ba886","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_szulok_nem_kernek_az_ingyenes_allami_egyentankonyvekbol","timestamp":"2018. március. 13. 10:28","title":"A szülők nem kérnek az \"ingyenes\" állami egyentankönyvekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta várta a CÖF, hogy a Fidesz vegyen részt a békemeneten – mondta el Csizmadia László, a szervezet elnöke a demonstrációról szóló tájékoztatóján. A menetelők hangsúlyozták, hogy ők pozitív ügyért vonulnak majd, ezt követően a végromlást jósolták, ha április 8-án \"hibázik\" a szavazó.","shortLead":"Évek óta várta a CÖF, hogy a Fidesz vegyen részt a békemeneten – mondta el Csizmadia László, a szervezet elnöke...","id":"20180313_Bencsik_a_bekemenet_elethalal_kerdese_es_vegre_intelligensebb_a_Fideszkampany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f380e-fe9e-4e88-98ce-a55dc0d18f20","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bencsik_a_bekemenet_elethalal_kerdese_es_vegre_intelligensebb_a_Fideszkampany","timestamp":"2018. március. 13. 11:26","title":"Bencsik: Intelligensebb lett a Fidesz-kampány, ezért nő a párt támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad1ea23-fd13-4249-ab9f-ef39f725848f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Kalinák távozását többször követelte az ellenzék az elmúlt napokban. \r

","shortLead":"Robert Kalinák távozását többször követelte az ellenzék az elmúlt napokban. \r

","id":"20180312_Lemond_a_szlovak_belugyminiszter_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ad1ea23-fd13-4249-ab9f-ef39f725848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27b70d-687d-4687-a9c9-fa830cbced33","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Lemond_a_szlovak_belugyminiszter_is","timestamp":"2018. március. 12. 10:44","title":"Lemond a szlovák belügyminiszter is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","shortLead":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","id":"20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef71a9-3ad4-4d42-8821-dbd52e3b92c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","timestamp":"2018. március. 12. 10:37","title":"Megugrotta: még egy osztrák hotelt szerzett Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul senki sem nézte.","shortLead":"Ráadásul senki sem nézte.","id":"20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a8c46-f39b-4374-8130-b016672c60f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Negyedmilliárdból készült egy háromperces videó a vizes vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]