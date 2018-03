Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b7022d-97b9-4450-b579-2b5d3ebd3f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hol máshol, mint az egyik legnagyobb autószalonon érdemes betámadni a vélt vagy valós konkurenciát.","shortLead":"Hol máshol, mint az egyik legnagyobb autószalonon érdemes betámadni a vélt vagy valós konkurenciát.","id":"20180312_hyudnai_tesla_genfi_autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b7022d-97b9-4450-b579-2b5d3ebd3f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a2940d-6dcf-40b8-a6b8-0b11cbc39b23","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_hyudnai_tesla_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 12. 18:25","title":"Már a Hyundai is a nagy Teslát piszkálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország addig nem válaszol a Szergej Szkripal és lánya ellen Salisburyben elkövetett merénylet után megfogalmazott brit ultimátumra, amíg Moszkva nem juthat hozzá a gyilkossági kísérlethez használt idegméreghez – közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. ","shortLead":"Oroszország addig nem válaszol a Szergej Szkripal és lánya ellen Salisburyben elkövetett merénylet után megfogalmazott...","id":"20180313_Orosz_valasz_a_brit_kemugyi_ultimatumra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd93e50-301f-4ade-95d3-afe64272c409","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Orosz_valasz_a_brit_kemugyi_ultimatumra","timestamp":"2018. március. 13. 13:33","title":"Orosz válasz érkezett a brit kémügyi ultimátumra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű egy ellenzéki vezető dolga négy héttel a választások előtt: például a külföldre vándorolt magyarokat sem hagyhatja megszólítatlanul. Márpedig, ha a hegy nem megy Mohamedhez...","shortLead":"Nem könnyű egy ellenzéki vezető dolga négy héttel a választások előtt: például a külföldre vándorolt magyarokat sem...","id":"20180311_Vona_utan_Karacsony_Gergely_is_Angliaban_elo_magyarokat_latogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523e413-e377-4e4b-b182-d716e3ce6bf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Vona_utan_Karacsony_Gergely_is_Angliaban_elo_magyarokat_latogatott","timestamp":"2018. március. 11. 21:38","title":"Vona után Karácsony Gergely is Angliában élő magyarokat látogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","shortLead":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","id":"20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbcf45d-38ef-43e1-a5c7-25464a6ec1dc","keywords":null,"link":"/sport/20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","timestamp":"2018. március. 12. 21:20","title":"Beroppant a halántéka, életmentő műtétet hajtottak végre a győri focistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap pisztollyal rohant be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin. A sportminiszter válaszul felfüggesztette a bajnokságot.","shortLead":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap...","id":"20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fab71-f3c1-4dfc-9d92-1c59e193b8f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","timestamp":"2018. március. 12. 15:47","title":"Fegyverrel rontott be a pályára, leállították miatta a bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfb6c4b-e131-4db8-b6db-a57a0c5b2101","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat a kulturális örökség fontos részének tartja a partibirtokot. ","shortLead":"Az önkormányzat a kulturális örökség fontos részének tartja a partibirtokot. ","id":"20180313_Megsem_verik_szet_a_Playboybirtokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cfb6c4b-e131-4db8-b6db-a57a0c5b2101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa78471f-1c66-49a7-84c3-685ec5b48f29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180313_Megsem_verik_szet_a_Playboybirtokot","timestamp":"2018. március. 13. 13:18","title":"Hugh Hefner tervei szerint modernizálják a Playboy-villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe lett volna a numerus clausus alkalmazásában és fenntartásában. Ez azonban nem igaz, ezt dokumentumok bizonyítják.","shortLead":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe...","id":"20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f742e052-64d7-47b4-83bb-54aea4c139d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","timestamp":"2018. március. 13. 08:28","title":"Hóman Bálint 1933-ban kiállt a numerus clausus fenntartása mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]