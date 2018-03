Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","shortLead":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","id":"20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d1743-0750-48c3-83f0-3e9ff432bb96","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","timestamp":"2018. március. 12. 15:10","title":"Béccsel tárgyal a CEU egy új kampuszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos bevonása a magyarországi választási kampányba...Ön megsértett minden szlovákiai becsületes állampolgárt\" - írta Petőcz Kálmán politológus, diplomata.","shortLead":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos...","id":"20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dac10d-fc7f-40fb-a448-e9086f416647","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","timestamp":"2018. március. 11. 20:58","title":"Orbán Viktort úgy alázta meg egy szlovákiai magyar diplomata, ahogy rég nem tette senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","shortLead":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","id":"20180312_Esos_lesz_a_hetfo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82ecdb2-ef81-4294-8cd3-e5b15a922052","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2018. március. 12. 07:34","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy róla készült, még be nem mutatott portréfilmben, amelyet vasárnap több orosz hírügynökség is részletesen ismertetett. ","shortLead":"A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök...","id":"20180311_Putyin_Az_arulast_nem_tudom_megbocsatani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f12fe5-ecd8-47f3-83ac-9e261eeda59c","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Putyin_Az_arulast_nem_tudom_megbocsatani","timestamp":"2018. március. 11. 17:17","title":"Putyin: Az árulást nem tudom megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","shortLead":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","id":"20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6174bc-1557-42e2-9887-d79626a0bc2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. március. 13. 11:25","title":"Minden érintett levelet kap a választás előtt a távhős rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","shortLead":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","id":"20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbcf45d-38ef-43e1-a5c7-25464a6ec1dc","keywords":null,"link":"/sport/20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","timestamp":"2018. március. 12. 21:20","title":"Beroppant a halántéka, életmentő műtétet hajtottak végre a győri focistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","shortLead":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","id":"20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55133a3c-98d4-4150-a089-7435f16af44f","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","timestamp":"2018. március. 13. 14:27","title":"Még mindig a halottasházban őrzik a tavaly elhunyt Charles Manson holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]