Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul senki sem nézte.","shortLead":"Ráadásul senki sem nézte.","id":"20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a8c46-f39b-4374-8130-b016672c60f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Negyedmilliárdból készült egy háromperces videó a vizes vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afaae54e-388d-4257-a942-b751a18c53b9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"2010 után életmentő segítség volt a magyar gazdaságnak a több ezermilliárd forint EU-forrás, ám a pénzből a magyar társadalom sokkal kevesebbet profitált, mint amennyit lehetett volna. A pénz elosztását a kapkodás és az intézményesített korrupció jellemezte.","shortLead":"2010 után életmentő segítség volt a magyar gazdaságnak a több ezermilliárd forint EU-forrás, ám a pénzből a magyar...","id":"20180313_eu_tamogatasok_visszaelesek_korrupcio_transparency_nfu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afaae54e-388d-4257-a942-b751a18c53b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de7e2c-e997-403d-be67-55e61b363ee3","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_eu_tamogatasok_visszaelesek_korrupcio_transparency_nfu","timestamp":"2018. március. 13. 06:30","title":"Így tapsolták el Orbánék az országnak szánt uniós ezermilliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180313_Legyen_az_akar_birkozoakademiai_alapkoletetel_a_frizura_ep_Nemeth_Szilard_migransozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabd53f0-4389-4eff-9bdd-1a2933bec7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Legyen_az_akar_birkozoakademiai_alapkoletetel_a_frizura_ep_Nemeth_Szilard_migransozik","timestamp":"2018. március. 13. 14:44","title":"Legyen az akár birkózóakadémiai alapkőletétel, a frizura ép, Németh Szilárd migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe lett volna a numerus clausus alkalmazásában és fenntartásában. Ez azonban nem igaz, ezt dokumentumok bizonyítják.","shortLead":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe...","id":"20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f742e052-64d7-47b4-83bb-54aea4c139d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","timestamp":"2018. március. 13. 08:28","title":"Hóman Bálint 1933-ban kiállt a numerus clausus fenntartása mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416634-4a01-481d-b7a9-5f32bab2844a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japánban kihagyták Abe Sinzo kormányfő és Aso Taro pénzügyminiszter nevét azokból a hivatalos dokumentumokból, amelyek alapján elmélyülhetne a szigetországban tavaly ősszel kirobbant korrupciós botrány. A Reuters brit hírügynökség szerint az ügyben érintett lehet a kormányfő felesége is, ám a hivatalos papírokból az ő neve is hiányzik. ","shortLead":"Japánban kihagyták Abe Sinzo kormányfő és Aso Taro pénzügyminiszter nevét azokból a hivatalos dokumentumokból, amelyek...","id":"20180312_Japan_korrupcios_botrany__mentenek_a_kormanyfot_es_a_nejet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e416634-4a01-481d-b7a9-5f32bab2844a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d30ca0-f9b4-4452-8088-a319804bb68e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Japan_korrupcios_botrany__mentenek_a_kormanyfot_es_a_nejet","timestamp":"2018. március. 12. 09:51","title":"Japán korrupciós botrány – mentenék a kormányfőt és a nejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül a Földbe csapódik a Tienkung–1, amely fölött a kínai űrhivatal már hónapokkal ezelőtt elvesztette az irányítást. Nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.","shortLead":"Néhány héten belül a Földbe csapódik a Tienkung–1, amely fölött a kínai űrhivatal már hónapokkal ezelőtt elvesztette...","id":"20180313_tienkung_1_kinai_urallomas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13aec521-143a-4813-8399-6c94c153beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e1f17b-a73b-4e7e-af71-7344895b6b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_tienkung_1_kinai_urallomas","timestamp":"2018. március. 13. 08:03","title":"Egy 8500 kilós, irányíthatatlan űrállomás zuhan a Föld felé – mitől kell félnünk, mi történhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","shortLead":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","id":"20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55133a3c-98d4-4150-a089-7435f16af44f","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","timestamp":"2018. március. 13. 14:27","title":"Még mindig a halottasházban őrzik a tavaly elhunyt Charles Manson holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]