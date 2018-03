Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","shortLead":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","id":"20180313_subaru_impreza_wrx_sti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e22ec-2b10-48a1-92be-1029db71de60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_subaru_impreza_wrx_sti","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Azt hiszi, egy Subaru Impreza hangját hallja? Meg fog lepődni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint 700 kivágott fa, veszélybe sodort zöldterületek, folyamatos tiltakozások jellemezték az elmúlt négy évet. ","shortLead":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint...","id":"20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a1e11-69e1-422f-bbc9-e94b2ea15d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","timestamp":"2018. március. 12. 17:20","title":"Szétdúlt közparkok, elszórt milliárdok – ezt kapta Budapest a kormánytól négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években kudarc kudarcot követett. Az állatvédők örülnek.","shortLead":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években...","id":"20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0c77a-6ee6-4ad9-8289-5551b77ec106","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Edinburgh feladta: egy darabig nem próbálják megtermékenyíteni az óriáspandákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség már vizsgálatot folytat az egyik kamion 51 éves sofőrje ellen.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálatot folytat az egyik kamion 51 éves sofőrje ellen.","id":"20180313_frointalis_baleset_kamion_berettyoujfalu_mezopeterd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615e29f-bde7-4056-af69-19b63291beb0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180313_frointalis_baleset_kamion_berettyoujfalu_mezopeterd","timestamp":"2018. március. 13. 12:16","title":"Fotók jöttek a hétfői frontális kamionbalesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt a bejelentését, amely szerint \"nagyon valószínű\", hogy Oroszország áll Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya megmérgezése mögött.","shortLead":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt...","id":"20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1b622-b416-4640-873c-f87552cadff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","timestamp":"2018. március. 12. 21:06","title":"Moszkva a kémügyről: May bejelentése cirkuszi előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretne egy jakuzzis tengeralattjárót és egy új karosszéket – Tichy-Rács szerint eljött az ideje az állat politikusoknak. A kétfarkúak már az európai közélet ajtaján dörömbölnek.

","shortLead":"Szeretne egy jakuzzis tengeralattjárót és egy új karosszéket – Tichy-Rács szerint eljött az ideje az állat...","id":"20180313_A_ketfarkuak_csirkefeju_soproni_jeloltjet_mutatja_be_az_Euronews","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d41b67-ac70-48d2-a14c-89f28e543470","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_ketfarkuak_csirkefeju_soproni_jeloltjet_mutatja_be_az_Euronews","timestamp":"2018. március. 13. 11:30","title":"A kétfarkúak csirkefejű soproni jelöltjét mutatja be az Euronews","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","shortLead":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","id":"20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92534a7e-d073-46df-8407-8ac711cc1a00","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","timestamp":"2018. március. 12. 09:12","title":"Mészöly Kálmán nem szabadul a sarlatánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]