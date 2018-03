Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen háromszáz óra közmunkát kell végeznie a Mátészalkai Járásbíróság ítélete szerint annak a postai kézbesítőnek, aki elsikkasztotta a postai küldeményként rábízott csaknem egymillió forintot.","shortLead":"Jogerősen háromszáz óra közmunkát kell végeznie a Mátészalkai Járásbíróság ítélete szerint annak a postai kézbesítőnek...","id":"20180312_kozmunkara_iteltek_az_egymillioval_meglepett_penzes_postast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11286b29-b6cd-4548-a816-a024b6f8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_kozmunkara_iteltek_az_egymillioval_meglepett_penzes_postast","timestamp":"2018. március. 12. 19:18","title":"Közmunkára ítélték az egymillióval meglépett pénzes postást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eef510-cf00-4f74-9ff0-a104b26c6961","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","timestamp":"2018. március. 13. 09:50","title":"Részletes március 15-i programok a Ripost szerint: állami ünnepségek és Békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város alá vinni. Most itt egy másik terv.","shortLead":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város...","id":"20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed4af44-6550-49c9-9763-be3440743598","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"Elon Musknak megint van egy ötlete: 240 km/h-val szállítana embereket a városban a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe736b5-edab-4c3d-8e1c-2447938ed28e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A teljes koordináció ellenzéki szavazók elriasztásával járhat – így értékelnek a Jobbikban. Az jól látszik, hogy a párt emiatt úgy próbál együttműködni, hogy közben saját jelöltjei indulásához ragaszkodik. Szakértők szerint könnyen lehet, hogy hibásnak bizonyul a stratégia.","shortLead":"A teljes koordináció ellenzéki szavazók elriasztásával járhat – így értékelnek a Jobbikban. Az jól látszik, hogy a párt...","id":"20180313_ellenzeki_koordinacio_jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe736b5-edab-4c3d-8e1c-2447938ed28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0169f33e-e779-441f-94de-a2424f237a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_ellenzeki_koordinacio_jobbik","timestamp":"2018. március. 13. 14:55","title":"Saját farkába harapó ellenzék: a teljes koordináció rontja a részvételt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon jön fel.","shortLead":"Lássuk, hogy jelenleg mely autómárkák képviselik a legnagyobb értéket! A Tesla egyelőre nincs a top10-ben, de nagyon...","id":"20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9afe5fb-c0d7-4c4a-a5dc-6fd1d4ba6b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046e917f-fdc5-4257-857b-42893bb04892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_mercedes_toyota_bmw_ez_a_legfrissebb_sorrend","timestamp":"2018. március. 12. 11:22","title":"Mercedes, Toyota, BMW: ez a legfrissebb sorrend, a Tesla a tizenkilencedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője szerint Frank de Boer a Premier League történetének legrosszabb menedzsere.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője szerint Frank de Boer a Premier League történetének legrosszabb menedzsere.","id":"20180312_megint_beszolt_egy_kollegajanak_jose_mourinho","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72edd6d2-8e39-4bc1-acc2-a3d0fdfc0488","keywords":null,"link":"/sport/20180312_megint_beszolt_egy_kollegajanak_jose_mourinho","timestamp":"2018. március. 12. 20:05","title":"Megint beszólt egy kollégájának José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e8a9f5-66bf-47c6-ba59-8c65ca581b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A játékok miatt érkezett a legtöbb riasztás az unió fogyasztóvédelmi rendszerébe.","shortLead":"A játékok miatt érkezett a legtöbb riasztás az unió fogyasztóvédelmi rendszerébe.","id":"20180312_Emlekszik_meg_a_fidget_spinnerre_Az_EU_nagyon_haragszik_a_jatekra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e8a9f5-66bf-47c6-ba59-8c65ca581b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e734df-32c0-4517-b41b-57942cce5dde","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Emlekszik_meg_a_fidget_spinnerre_Az_EU_nagyon_haragszik_a_jatekra","timestamp":"2018. március. 12. 16:46","title":"Emlékszik még a fidget spinnerre? Az EU nagyon haragszik a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]