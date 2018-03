Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz vesztegetés gyanújával – közölte Szilágyi György, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A Jobbik vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szemben, és feljelentést tesz...","id":"20180312_A_Jobbik_feljelentest_tesz_Semjen_sved_luxusvadaszata_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33df9321-7429-4040-a84e-59690c9dbe95","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Jobbik_feljelentest_tesz_Semjen_sved_luxusvadaszata_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:50","title":"A Jobbik feljelentést tesz Semjén svéd luxusvadászata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti Európát, ha a kontinens országai nem kelnek a kurdok védelmére. A jelek szerint a kurd-török szembenállás Németországra is átterjedt.","shortLead":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti...","id":"20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d87e5-0661-4125-8262-0d92ec24f2d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","timestamp":"2018. március. 13. 08:39","title":"Németországi kurd szélsőségesek: Visszahozzuk a háborút Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","shortLead":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","id":"20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf60aa5b-ca52-4ded-a924-fffb077e6b37","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","timestamp":"2018. március. 13. 08:33","title":"Trump pornószínésznője visszafizeti a pénzt, csak beszélhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b4ac20-7249-4d7f-a944-3b4c7f0367f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB egyetlen plakát ügyében hozott döntést, de eltiltották az önkormányzatot a további jogsértéstől.","shortLead":"Az NVB egyetlen plakát ügyében hozott döntést, de eltiltották az önkormányzatot a további jogsértéstől.","id":"20180313_Elkaszaltak_a_kispesti_onkormanyzatfele_plakatatragasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b4ac20-7249-4d7f-a944-3b4c7f0367f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ba5191-e3a2-4912-9ee6-e20bb6f9aeae","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Elkaszaltak_a_kispesti_onkormanyzatfele_plakatatragasztast","timestamp":"2018. március. 13. 19:04","title":"Elkaszálták a kispesti önkormányzat-féle plakátátragasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat mögött álló Paul T. Scheuring elkészítette a hatodik évad első részének forgatókönyvét.","shortLead":"A sorozat mögött álló Paul T. Scheuring elkészítette a hatodik évad első részének forgatókönyvét.","id":"20180313_Most_mar_biztos_hogy_folytatodik_A_szokes_egy_reg_nem_latott_karakter_is_visszaterhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f86c78e-799e-45f8-91c2-ee8f9971f473","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Most_mar_biztos_hogy_folytatodik_A_szokes_egy_reg_nem_latott_karakter_is_visszaterhet","timestamp":"2018. március. 13. 10:15","title":"Most már biztos, hogy folytatódik A szökés, egy rég nem látott karakter is visszatérhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]