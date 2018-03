Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években kudarc kudarcot követett. Az állatvédők örülnek.","shortLead":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években...","id":"20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0c77a-6ee6-4ad9-8289-5551b77ec106","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Edinburgh feladta: egy darabig nem próbálják megtermékenyíteni az óriáspandákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította az állat gazdáját, hogy tegye be a kutyát az ülések fölötti csomagtartóba. A légitársaság most bocsánatot kér, s visszatéríti a szállításért elkért 125 dollárt.\r

","shortLead":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította...","id":"20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917d229-e45d-4eaf-8f1f-19196f45fc78","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","timestamp":"2018. március. 14. 08:33","title":"Kutyahalál a csomagtartóban, a légitársaság bocsánatot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kötvényjegyzésével kapcsolatos állításokat.","shortLead":"A testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt szerint a jövő keddi ülésen tisztázni kell a Kósa Lajos, a megyei jogú...","id":"20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d0b6ec-4fcc-4208-be44-02efe91277dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_kotvenyei_miatt_hivjak_ossze_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagot","timestamp":"2018. március. 13. 18:29","title":"Kósa kötvényei miatt hívják össze a nemzetbiztonsági bizottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888e295-fe8d-42ff-aa88-ea3c9f3b7587","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az orosz feminista punk-rock együttes hétfőn este mutatta be a budapesti Akvárium Klubban legújabb projektjét, a Pussy Riot Theatre-t. A koncert végén üzentek a magyar közönségnek.","shortLead":"Az orosz feminista punk-rock együttes hétfőn este mutatta be a budapesti Akvárium Klubban legújabb projektjét, a Pussy...","id":"20180313_Putyinhoz_hasonlitotta_Orbant_a_Pussy_Riot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2888e295-fe8d-42ff-aa88-ea3c9f3b7587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8057946b-c13d-49af-b4ea-d36866dd5ded","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Putyinhoz_hasonlitotta_Orbant_a_Pussy_Riot","timestamp":"2018. március. 13. 16:38","title":"Putyinhoz hasonlította Orbánt a Pussy Riot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5590a8dc-0b6b-4878-912d-c5ec5c26eb69","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Észak-Svédország felvirágoztatására kell költeni a pénz felét. ","shortLead":"Észak-Svédország felvirágoztatására kell költeni a pénz felét. ","id":"20180313_Kiderult_kire_hagyta_meses_vagyonat_az_Ikea_alapitoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5590a8dc-0b6b-4878-912d-c5ec5c26eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90acc23f-bbd2-42f3-83fd-c6b3e5b8e18a","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Kiderult_kire_hagyta_meses_vagyonat_az_Ikea_alapitoja","timestamp":"2018. március. 13. 21:13","title":"Kiderült, kire hagyta mesés vagyonát az Ikea alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","shortLead":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","id":"20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17423bf-2708-47f8-998e-63150da2504e","keywords":null,"link":"/sport/20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","timestamp":"2018. március. 13. 05:50","title":"Süket macska jósolja meg az oroszországi focivébé meccseinek győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támadnak az önvezető autók, de a bajor márka még jó ideig megadja a vezetés élményét a sofőröknek.","shortLead":"Támadnak az önvezető autók, de a bajor márka még jó ideig megadja a vezetés élményét a sofőröknek.","id":"20180313_jo_hir_a_vezetest_kedveloknek_marad_a_kormany_es_a_pedal_a_bmwkben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9041a9-51e8-4f65-9b35-d9bde00474fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_jo_hir_a_vezetest_kedveloknek_marad_a_kormany_es_a_pedal_a_bmwkben","timestamp":"2018. március. 13. 11:23","title":"Jó hír a vezetést kedvelőknek: marad a kormány és a pedál a BMW-kben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]