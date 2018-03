Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök élvezhetik.","shortLead":"Kínában kiemelten foglalkoznak az arcfelismeréses technológiával. Ennek legújabb hozadékát a pekingi rendőrök...","id":"20180312_arcfelismero_szemuveget_kaptak_a_pekingi_rendorok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d8c95d-4fd9-40ac-a788-afc1bff4dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae00389e-b5b0-4213-9c72-7f84514e8569","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_arcfelismero_szemuveget_kaptak_a_pekingi_rendorok","timestamp":"2018. március. 12. 17:00","title":"Nehéz lesz elmenekülni: arcfelismerő szemüveget kaptak a pekingi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és a flash memória legjobb tulajdonságait.","shortLead":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és...","id":"20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1877939-831f-4afd-baa4-7d77d3dca80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","timestamp":"2018. március. 13. 20:03","title":"Csinált egy ütős új SSD-t az Intel, amit felpörgetheti az ön számítógépét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan vissza fognak térni a téli időjárási körülmények, amire az autósoknak mindenképpen érdemes odafigyelniük.","shortLead":"Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan vissza fognak térni a téli időjárási körülmények, amire az autósoknak mindenképpen...","id":"20180313_maradjon_meg_a_teligumi__hora_es_hidegre_figyelmeztetnek_a_meteorologusok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcf807a-92a9-490a-bbe2-0bd9f79e95cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_maradjon_meg_a_teligumi__hora_es_hidegre_figyelmeztetnek_a_meteorologusok","timestamp":"2018. március. 13. 08:21","title":"Maradjon még a téli gumi! – Hóra és hidegre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországban hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el.","shortLead":"Svédországban hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el.","id":"20180312_Tobbszor_is_eliteltek_a_not_aki_az_M1en_arrol_beszelt_a_rossz_sved_kozbiztonsag_miatt_tert_haza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8ec54-985d-4b65-a752-44189c8eebbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Tobbszor_is_eliteltek_a_not_aki_az_M1en_arrol_beszelt_a_rossz_sved_kozbiztonsag_miatt_tert_haza","timestamp":"2018. március. 12. 14:09","title":"Többször is elítélték a nőt, aki az M1-en arról beszélt, a rossz svéd közbiztonság miatt tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás tenisztorna női párosversenyében.\r

","shortLead":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás...","id":"20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932eaaf6-3af3-443a-af69-a9a4f0542059","keywords":null,"link":"/sport/20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","timestamp":"2018. március. 14. 05:38","title":"Babosék menetelnek Indian Wellsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367dfe2a-2771-4f83-ac4b-cef6dba796b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","timestamp":"2018. március. 14. 11:33","title":"A nap, amikor Kósa Lajos elmerült, Orbán Viktor eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688da50d-15f5-4d51-8c3c-d2056e948db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új Samsung nagyágyú rendelkezik a vérnyomásméréshez szükséges szenzorral, a vonatkozó környezet eddig hiányzott hozzá. Ezt pótolja most a Samsung, és némi extrával is megfűszerezik, hogy tovább bővítsék a telefonnal elvégezhető egészségügyi mérések sorát. ","shortLead":"Bár az új Samsung nagyágyú rendelkezik a vérnyomásméréshez szükséges szenzorral, a vonatkozó környezet eddig hiányzott...","id":"20180313_galaxy_s9_vernyomas_meres_my_bp_lab_alkalmazas_s_health","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688da50d-15f5-4d51-8c3c-d2056e948db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73093ce8-e430-4c02-a69b-4f899d3ef410","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_galaxy_s9_vernyomas_meres_my_bp_lab_alkalmazas_s_health","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Jó tudni: nem csak a pulzust, a vérnyomást is méri a Samsung Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S9 a valaha készült legerősebb androidos okostelefon lett, de kérdés, mire elég ez az Apple tavaly bemutatott iPhone X-ese ellen.","shortLead":"A Samsung Galaxy S9 a valaha készült legerősebb androidos okostelefon lett, de kérdés, mire elég ez az Apple tavaly...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_iphone_x_benchmark_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badcb8d6-ef78-4c02-b746-1bd842d6f2e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_iphone_x_benchmark_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 20:03","title":"Rossz hír a Samsungnak: az iPhone X még mindig gyorsabb, mint az S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]