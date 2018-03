Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a91ee4b-02c1-49b5-a1c8-17eae2a41712","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz rendőrség vetett véget az Olaszország középső részén tevékenykedő makrobiotikus „szekta” működésének: a csoport vezetői éheztették és rabszolgaként dolgoztatták a világtól erőszakkal elzárt tagokat.","shortLead":"Az olasz rendőrség vetett véget az Olaszország középső részén tevékenykedő makrobiotikus „szekta” működésének...","id":"20180314_Rabszolgakent_eltek_ez_emberek_az_olasz_makrobiotikus_dietaszektaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a91ee4b-02c1-49b5-a1c8-17eae2a41712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520eca64-2ecf-4272-9023-df44075908b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Rabszolgakent_eltek_ez_emberek_az_olasz_makrobiotikus_dietaszektaban","timestamp":"2018. március. 14. 17:07","title":"Rabszolgaként éltek ez emberek az olasz makrobiotikus diétaszektában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d22fc66-ae48-4280-9fda-cd92c786206f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia elnököt és a feleségét csak skatulyában tudja elképzelni a bulvársajtó.","shortLead":"A francia elnököt és a feleségét csak skatulyában tudja elképzelni a bulvársajtó.","id":"20180313_Ha_a_no_az_idosebb_akkor_csak_anyaskodni_tud","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d22fc66-ae48-4280-9fda-cd92c786206f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b020f9-c40d-4eef-a53d-426334df5d0c","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ha_a_no_az_idosebb_akkor_csak_anyaskodni_tud","timestamp":"2018. március. 13. 07:55","title":"Ha a nő az idősebb, akkor csak anyáskodni tud?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést kéne jelentsen pénzügyi szolgáltatói területen – elvileg. Az e heti HVG foglalkozik a rájuk vonatkozó egyes szabályokkal és azok problémáival.\r

\r

","shortLead":"Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést...","id":"20180313_Tudta_hogy_Tiborcz_Istvan_vagy_Orban_Rahel_kozszereplo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea1937a-c4a3-4caa-b9af-8bf432c5799c","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Tudta_hogy_Tiborcz_Istvan_vagy_Orban_Rahel_kozszereplo","timestamp":"2018. március. 13. 16:27","title":"Tudta, hogy Tiborcz István vagy Orbán Ráhel közszereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most az ügyész ennél kisebb büntetést kért.","shortLead":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most...","id":"20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384f41c2-4c57-4501-b15f-efcc24805bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","timestamp":"2018. március. 14. 12:31","title":"Ebből mi lesz: enyhébb büntetést kért Ahmed H.-ra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d39b1c-2cb4-4337-8c95-e1dc7d5b20b6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar közönség ismerheti A tavasz tizenhét pillanatából, több más világhírű szovjet filmből és Szabó István több alkotásából is.","shortLead":"A magyar közönség ismerheti A tavasz tizenhét pillanatából, több más világhírű szovjet filmből és Szabó István több...","id":"20180312_Elhunyt_Oleg_Tabakov_orosz_szineszrendezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d39b1c-2cb4-4337-8c95-e1dc7d5b20b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ad8f3-0749-4c8a-81e7-b747840bcd9a","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Elhunyt_Oleg_Tabakov_orosz_szineszrendezo","timestamp":"2018. március. 12. 19:09","title":"Elhunyt Oleg Tabakov orosz színész-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cae2d3c-e504-48fa-b40c-bc58c822fb72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egyetlen nyári fesztiválon sem lép fel Bertrand Cantat, miután nőjogi aktivisták tiltakoztak ellene, mondván, nem helyes a barátnőjét meggyilkoló zenészt szerepeltetni.","shortLead":"Egyetlen nyári fesztiválon sem lép fel Bertrand Cantat, miután nőjogi aktivisták tiltakoztak ellene, mondván, nem...","id":"20180313_lemondta_fesztivalos_fellepeseit_a_baratnojet_agyonvero_zenesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cae2d3c-e504-48fa-b40c-bc58c822fb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d755c00-90a6-4545-a947-51513cc407d9","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_lemondta_fesztivalos_fellepeseit_a_baratnojet_agyonvero_zenesz","timestamp":"2018. március. 13. 15:35","title":"Lemondta fesztiválos fellépéseit a barátnőjét agyonverő zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való bánásmódunk azonban jóval több, mint hasznos vagy káros szokás: árulkodó tünet arról, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.","shortLead":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való...","id":"20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f8127e-78c8-4590-a441-4d2d6e7bfb04","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Az érzelmi biztonság helyettesítője manapság: a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]