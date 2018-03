Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b7022d-97b9-4450-b579-2b5d3ebd3f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hol máshol, mint az egyik legnagyobb autószalonon érdemes betámadni a vélt vagy valós konkurenciát.","shortLead":"Hol máshol, mint az egyik legnagyobb autószalonon érdemes betámadni a vélt vagy valós konkurenciát.","id":"20180312_hyudnai_tesla_genfi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b7022d-97b9-4450-b579-2b5d3ebd3f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a2940d-6dcf-40b8-a6b8-0b11cbc39b23","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_hyudnai_tesla_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 12. 18:25","title":"Már a Hyundai is a nagy Teslát piszkálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","shortLead":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","id":"20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fa609-8bf7-44b3-86d3-5236ab4c998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","timestamp":"2018. március. 12. 12:03","title":"iPhone-ja van? Jó drágán mérik a sötét weben az Apple ID-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","shortLead":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","id":"20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3676ec8d-e5a8-4447-9561-16f48a08901d","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","timestamp":"2018. március. 12. 17:51","title":"Jóval kevesebb adót fizetnek a cégek, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szakértők szerint ez lesz a valódi ingatlanpiaci forradalom, hiszen jóval olcsóbban lehet építkezni, és a fenntartási költségek is kedvezőbben alakulnak.","shortLead":"Szakértők szerint ez lesz a valódi ingatlanpiaci forradalom, hiszen jóval olcsóbban lehet építkezni, és a fenntartási...","id":"20180312_Milliardokat_takarithatnak_meg_az_ingatlanfejlesztok_a_proptechkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f364cd-07c8-4d97-8ff9-4d8404a34433","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Milliardokat_takarithatnak_meg_az_ingatlanfejlesztok_a_proptechkel","timestamp":"2018. március. 12. 10:35","title":"Milliárdokat takaríthatnak meg az ingatlanfejlesztők a proptech-kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség már vizsgálatot folytat az egyik kamion 51 éves sofőrje ellen.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálatot folytat az egyik kamion 51 éves sofőrje ellen.","id":"20180313_frointalis_baleset_kamion_berettyoujfalu_mezopeterd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615e29f-bde7-4056-af69-19b63291beb0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180313_frointalis_baleset_kamion_berettyoujfalu_mezopeterd","timestamp":"2018. március. 13. 12:16","title":"Fotók jöttek a hétfői frontális kamionbalesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e4befb-7ee6-4102-aedf-7ac525e7f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német cég új beruházásán mondott beszédében szólt erről. Olyan gazdaságot szeretne, amilyen a német.","shortLead":"A miniszterelnök egy német cég új beruházásán mondott beszédében szólt erről. Olyan gazdaságot szeretne, amilyen...","id":"20180312_Orban_A_magyar_ember_magyar_gyarban_dolgozzon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e4befb-7ee6-4102-aedf-7ac525e7f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eecbd08-e8e0-4a66-b8ac-e7cbd25e3e59","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Orban_A_magyar_ember_magyar_gyarban_dolgozzon","timestamp":"2018. március. 12. 10:54","title":"Orbán: A magyar ember magyar gyárban dolgozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első...","id":"20180313_megint_kikapott_a_felcsut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f13377-b2df-4b40-afb3-0b1f6941bfb0","keywords":null,"link":"/sport/20180313_megint_kikapott_a_felcsut","timestamp":"2018. március. 13. 20:56","title":"Megint kikapott a Felcsút, de ezt most nem foghatja a légiósokra Pintér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]