Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési program keretében folyamatosan bővül a lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményi, illetékmentességi rendszer.","shortLead":"Az otthonteremtési program keretében folyamatosan bővül a lakásszerzéshez kapcsolódó illetékkedvezményi...","id":"20180313_Uj_kedvezmenyekkel_lehet_lakast_vasarolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b591cf68-6874-4fff-be87-53e2573c7dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a976494d-9dbb-4f8d-92a1-63e3a8387ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Uj_kedvezmenyekkel_lehet_lakast_vasarolni","timestamp":"2018. március. 13. 16:09","title":"Új kedvezményekkel lehet lakást vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű ajándékok után 15 százalék adót kell befizetni.","shortLead":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű...","id":"20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f4013e-1521-4887-9f96-97a593e5dc18","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Semjén Zsoltnak adóznia kellett volna a svédországi szarvasvadászat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","shortLead":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","id":"20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c834a9d-8afb-49c7-b0c6-c8ab67789883","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","timestamp":"2018. március. 14. 12:57","title":"Madonna egy balerináról rendez filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Roberto Baggio ismertette kedden az \"edzők edzőjével\", a két éve elhunyt Horst Weinnel kidolgozott FuNino edzésmódszert a debreceni futballegyetemen. Oda rohant Kósa Lajos, amikor a 444.hu és a Magyar Nemzet újságírói a kötvényügyről kérdezték volna.","shortLead":"Roberto Baggio ismertette kedden az \"edzők edzőjével\", a két éve elhunyt Horst Weinnel kidolgozott FuNino edzésmódszert...","id":"20180313_kosa_lajos_kotvenyek_roberto_baggio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd581d97-0d0b-49b4-8f8e-cc3483350877","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_lajos_kotvenyek_roberto_baggio","timestamp":"2018. március. 13. 20:05","title":"Kósát kérdeznék a kötvényekről: \"Most el fogok késni, a Baggio meg nem fog megvárni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","shortLead":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","id":"20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93f021f-8a24-4321-8a15-8459b6b0f8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","timestamp":"2018. március. 14. 12:38","title":"Négy év után sikerült vádat emelni egy 2014-es választási csalási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de az Urus is feljövőben van.","shortLead":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de...","id":"20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8051b-f089-4684-b4d8-8cfecc6af6d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. március. 14. 11:29","title":"Úgy viszik a méregdrága Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]