Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti Európát, ha a kontinens országai nem kelnek a kurdok védelmére. A jelek szerint a kurd-török szembenállás Németországra is átterjedt.","shortLead":"A több németországi török célpontot megtámadó baloldali kurd ifjúsági szervezet azzal fenyegetőzött, romba dönti...","id":"20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d87e5-0661-4125-8262-0d92ec24f2d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Nemetorszagi_kurd_szelsosegesek_Visszahozzuk_a_haborut_Europaba","timestamp":"2018. március. 13. 08:39","title":"Németországi kurd szélsőségesek: Visszahozzuk a háborút Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375d0571-50a1-428b-a026-3d107ded5856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV arról számolt be, hogy nyomoz a nagykanizsai rendőrség az ügyben. ","shortLead":"Az ATV arról számolt be, hogy nyomoz a nagykanizsai rendőrség az ügyben. ","id":"20180313_Hamis_alairasok_lehetnek_az_NGM_allamtitkaranak_ajanloivein","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=375d0571-50a1-428b-a026-3d107ded5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabb3be6-217d-4369-a35e-a1a41d4c18d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hamis_alairasok_lehetnek_az_NGM_allamtitkaranak_ajanloivein","timestamp":"2018. március. 13. 19:33","title":"Hamis aláírások lehetnek az NGM államtitkárának ajánlóívein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el a tesztelők kezébe. Ilyenkor nem maradhatnak el azok a vizsgálatok sem, amelyek a telefonok tartósságát firtatják.","shortLead":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el...","id":"20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee296e-8698-4252-803c-9a7314672f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","timestamp":"2018. március. 13. 19:00","title":"Nem maradhatott el: az új Samsung csúcstelefon is átesett a tortúrateszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688da50d-15f5-4d51-8c3c-d2056e948db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új Samsung nagyágyú rendelkezik a vérnyomásméréshez szükséges szenzorral, a vonatkozó környezet eddig hiányzott hozzá. Ezt pótolja most a Samsung, és némi extrával is megfűszerezik, hogy tovább bővítsék a telefonnal elvégezhető egészségügyi mérések sorát. ","shortLead":"Bár az új Samsung nagyágyú rendelkezik a vérnyomásméréshez szükséges szenzorral, a vonatkozó környezet eddig hiányzott...","id":"20180313_galaxy_s9_vernyomas_meres_my_bp_lab_alkalmazas_s_health","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688da50d-15f5-4d51-8c3c-d2056e948db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73093ce8-e430-4c02-a69b-4f899d3ef410","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_galaxy_s9_vernyomas_meres_my_bp_lab_alkalmazas_s_health","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Jó tudni: nem csak a pulzust, a vérnyomást is méri a Samsung Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365 178-an vándoroltak ki.\r

\r

","shortLead":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365...","id":"20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea7cc5-91fa-4e2b-9e46-a85436509414","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","timestamp":"2018. március. 13. 13:04","title":"Drámai a helyzet: özönlenek a migránsok Németországba – főleg az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d241beb-d85e-4083-bfe8-ddc0457eb808","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A fideszesek korhatára éppúgy a múlté, mint a rendszerváltáskor még tisztának tűnő narancsos erkölcs, csak a többször gúnyát váltó Orbán Viktor látszik öröknek. Igaz, sokáig annak tűnt Kádár János is - olvasható a HVG hetilap friss számában. Nagy Gábor vezető szerkesztő szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A fideszesek korhatára éppúgy a múlté, mint a rendszerváltáskor még tisztának tűnő narancsos erkölcs, csak a többször...","id":"201811_sok_atabor_sok_azaszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d241beb-d85e-4083-bfe8-ddc0457eb808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89c8e2f-be8f-457c-8caa-acfeb572c4fe","keywords":null,"link":"/itthon/201811_sok_atabor_sok_azaszlo","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Nagy Gábor: Sok a tábor, sok a zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9714db3-4192-4d08-834e-61769cdf19cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig örülünk, ha arról adhatunk hírt, hogy egy izgalmas és fiatal magyar zenekar új lemezt adott ki. Hát ez most egy ilyen alkalom.","shortLead":"Mindig örülünk, ha arról adhatunk hírt, hogy egy izgalmas és fiatal magyar zenekar új lemezt adott ki. Hát ez most...","id":"20180314_Uj_lemezt_adott_ki_a_pecsi_Radiohead","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9714db3-4192-4d08-834e-61769cdf19cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bed2e60-ecee-4507-9fb1-a4d35f31ab6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Uj_lemezt_adott_ki_a_pecsi_Radiohead","timestamp":"2018. március. 14. 13:10","title":"Új lemezt adott ki a \"pécsi Radiohead\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik a különféle melódiákat. Az oldal nemrég újabb remek funkcióval bővült, már néhány kattintással tetszetős szólamokat írhatunk.","shortLead":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik...","id":"20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17583bd5-7919-4f9c-86db-90bc07a27406","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","timestamp":"2018. március. 13. 17:03","title":"Próbálja ki: hangszer nélkül, pár kattintással komponálhat zenét, csak egy böngésző kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]