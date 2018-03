Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ae82213-07e6-47bc-9133-6304d09cf7e6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"kkv","description":"Egyre mélyebb és egyre különösebb összefüggések derülnek ki a tárca nélküli miniszter és volt debreceni polgármester és az őt néhány éve utóbbi minőségében megkörnyékező, általa csak \"csengeri szélhámosnőként\" emlegetett Szabó Gáborné között. A hvg.hu szerda délelőtt Csengeren próbált beszélni a 4,3 milliárdos öröksége kezelésével Kósát megbízó nővel, de nem jött ki a házból, a család egy barátja beszélt helyette. Az illető azt mondja: Szabóné mostanra csalódott a miniszterben és üzlettársaiban, ezért megszakítja velük a céges kapcsolatot, és mindent visszavon, amiben megállapodtak.","shortLead":"Egyre mélyebb és egyre különösebb összefüggések derülnek ki a tárca nélküli miniszter és volt debreceni polgármester és...","id":"20180314_Kosa_bizalmi_embere_volt_a_kapocs_a_csengeri_szelhamosnohoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae82213-07e6-47bc-9133-6304d09cf7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ce4a3-885b-457b-9a5c-6b43a4767a69","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Kosa_bizalmi_embere_volt_a_kapocs_a_csengeri_szelhamosnohoz","timestamp":"2018. március. 14. 15:50","title":"Kósa bizalmi embere volt a kapocs a \"csengeri szélhámosnőhöz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig. Az is kiderül, hogy még köztük sincsenek többségben az újabb kétharmadot akarók.

","shortLead":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig...","id":"20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a2b0-55d6-47db-b620-6e501821d56a","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","timestamp":"2018. március. 13. 15:56","title":"Még a Fidesz-szavazók sem szeretnének újabb kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pittsburgh környékén tartottak pótválasztást, itt 2016-ban Trump 20 százalékkal verte Clintont, de most elbukott a republikánus jelölt. ","shortLead":"Pittsburgh környékén tartottak pótválasztást, itt 2016-ban Trump 20 százalékkal verte Clintont, de most elbukott...","id":"20180314_Legyoztek_Trump_jeloltjet_Trumporszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87537a83-9f4a-4f62-8152-cc99103bb3f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Legyoztek_Trump_jeloltjet_Trumporszagban","timestamp":"2018. március. 14. 07:54","title":"Legyőzték Trump jelöltjét \"Trump-országban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4aec0a3-394e-4c09-bcff-989e8cd240fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most az Emmitől követelik a felcsúti tao-iratokat. ","shortLead":"Most az Emmitől követelik a felcsúti tao-iratokat. ","id":"20180314_Az_Emmihez_lancoltak_magukat_DKsok_a_taopenzek_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4aec0a3-394e-4c09-bcff-989e8cd240fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f596e573-ce82-4a28-b0ad-3952a91aca54","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Emmihez_lancoltak_magukat_DKsok_a_taopenzek_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 11:27","title":"Az Emmihez láncolták magukat DK-sok a tao-pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok Facebook-oldalán megjelenő \"tartalmakkal\" szemben kritikus hangot megütő hozzászólást tüntettek el. ","shortLead":"Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok...","id":"20180314_mediaworks_propaganda_kommentek_torlese_migransellenes_cikkek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b40d69b-6b7f-4500-9344-5295fd098cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_mediaworks_propaganda_kommentek_torlese_migransellenes_cikkek","timestamp":"2018. március. 14. 16:22","title":"Tucatjával törlik a rendszernek kellemetlen hozzászólásokat Mészáros lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","shortLead":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","id":"20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c834a9d-8afb-49c7-b0c6-c8ab67789883","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","timestamp":"2018. március. 14. 12:57","title":"Madonna egy balerináról rendez filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kész lemondani, ha pártja kormányon maradhat.","shortLead":"Kész lemondani, ha pártja kormányon maradhat.","id":"20180314_Fico_lemond_csak_valasztas_ne_legyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3409df61-ee94-45cd-bff7-8309438ec613","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Fico_lemond_csak_valasztas_ne_legyen","timestamp":"2018. március. 14. 19:47","title":"Fico lemond, csak választás ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","shortLead":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","id":"20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93f021f-8a24-4321-8a15-8459b6b0f8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","timestamp":"2018. március. 14. 12:38","title":"Négy év után sikerült vádat emelni egy 2014-es választási csalási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]