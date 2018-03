Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fe736b5-edab-4c3d-8e1c-2447938ed28e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A teljes koordináció ellenzéki szavazók elriasztásával járhat – így értékelnek a Jobbikban. Az jól látszik, hogy a párt emiatt úgy próbál együttműködni, hogy közben saját jelöltjei indulásához ragaszkodik. Szakértők szerint könnyen lehet, hogy hibásnak bizonyul a stratégia.","shortLead":"A teljes koordináció ellenzéki szavazók elriasztásával járhat – így értékelnek a Jobbikban. Az jól látszik, hogy a párt...","id":"20180313_ellenzeki_koordinacio_jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fe736b5-edab-4c3d-8e1c-2447938ed28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0169f33e-e779-441f-94de-a2424f237a3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_ellenzeki_koordinacio_jobbik","timestamp":"2018. március. 13. 14:55","title":"Saját farkába harapó ellenzék: a teljes koordináció rontja a részvételt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","shortLead":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","id":"20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779e122d-2f48-42e4-88ba-4dc8c9c208aa","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Megtörte a hallgatást a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található luxusvilla olyan érzetet kelt, mintha valahol Svájcban vagy a francia Alpok egyik kis falujában lenne az ember. A II. kerületi, háromszintes házba Matolcsy és családja vette be magát a 24.hu információi szerint.","shortLead":"Az ingatlanhoz tartozó korábbi hirdetés szerint a Rózsadomb szélén, harapni valóan tiszta levegőben található...","id":"20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a3b0d9-71a9-4e61-b840-70102bde65ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fb2927-ed75-47ab-a9dc-908fc85024b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Matolcsy_es_csaladja_400_millios_alomotthonban_piheni_ki_a_nap_faradalmait","timestamp":"2018. március. 13. 08:00","title":"Matolcsy és családja 400 milliós álomotthonban piheni ki a nap fáradalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat jelzálogot jegyeztessen a cég épületeire.","shortLead":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat...","id":"20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab595722-1cb1-4717-9d63-53d4db378700","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","timestamp":"2018. március. 12. 12:17","title":"Több száz dolgozó maradt fizetés nélkül Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos a legesélyesebb ellenzéki jelölt, de baloldali átszavazásokra lenne szükség a győzelméhez. ","shortLead":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos...","id":"20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aec86f-0655-4676-a08b-1e91d41c00bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 14. 08:34","title":"Akár meg is verhetné a Fideszt a jobbikos Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta több mint 1300 milliárd forint kezelésével.","shortLead":"Megkerestük azt a közjegyzői irodát, amely a Magyar Nemzet szerint papírt adott ki arról: Kósa Lajost valaki megbízta...","id":"20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c056c9f6-d580-496c-a7ce-5770acdaa563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237407f5-8752-4378-988e-e4583d5ea6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_kozjegyzoi_iroda_hallgat_Kosa_1300_milliardos_megbizasarol","timestamp":"2018. március. 13. 10:52","title":"A közjegyzői iroda hallgat Kósa állítólagos 1300 milliárdos megbízásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kiesett Fucsovics Márton az Indian Wells-i tornán.","shortLead":"Kiesett Fucsovics Márton az Indian Wells-i tornán.","id":"20180312_A_vilag_harmadik_legjobb_teniszezoje_allitotta_meg_Fucsovicsot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2be2b13-2abe-40c4-a98b-f08d951379ca","keywords":null,"link":"/sport/20180312_A_vilag_harmadik_legjobb_teniszezoje_allitotta_meg_Fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 12. 09:39","title":"A világ harmadik legjobb teniszezője állította meg Fucsovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]