Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan vissza fognak térni a téli időjárási körülmények, amire az autósoknak mindenképpen érdemes odafigyelniük.","shortLead":"Könnyen előfordulhat, hogy hamarosan vissza fognak térni a téli időjárási körülmények, amire az autósoknak mindenképpen...","id":"20180313_maradjon_meg_a_teligumi__hora_es_hidegre_figyelmeztetnek_a_meteorologusok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcf807a-92a9-490a-bbe2-0bd9f79e95cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_maradjon_meg_a_teligumi__hora_es_hidegre_figyelmeztetnek_a_meteorologusok","timestamp":"2018. március. 13. 08:21","title":"Maradjon még a téli gumi! – Hóra és hidegre figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","shortLead":"Még csak nem is a portugál dicsekedett vele egy videón, hanem egy szintén sztár focista. Igaz, ő amerikai focit játszik.","id":"20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d86dbac-c0a9-4d1a-bf8e-8de7b0864ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb889c-554e-46e1-82c2-63f5bde3a921","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_cristiano_ronaldo_bugatti_chiron","timestamp":"2018. március. 12. 16:34","title":"Ez a kocsi Crisitano Ronaldo 1500 lóerős Bugatti Chironja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","shortLead":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","id":"20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9fbe3-9e73-40c4-8507-4b89f820c55b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"A Buda-Casht hibáztatja Schobert Norbi, amiért bukott a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig. Az is kiderül, hogy még köztük sincsenek többségben az újabb kétharmadot akarók.

","shortLead":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig...","id":"20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a2b0-55d6-47db-b620-6e501821d56a","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","timestamp":"2018. március. 13. 15:56","title":"Még a Fidesz-szavazók sem szeretnének újabb kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d39b1c-2cb4-4337-8c95-e1dc7d5b20b6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar közönség ismerheti A tavasz tizenhét pillanatából, több más világhírű szovjet filmből és Szabó István több alkotásából is.","shortLead":"A magyar közönség ismerheti A tavasz tizenhét pillanatából, több más világhírű szovjet filmből és Szabó István több...","id":"20180312_Elhunyt_Oleg_Tabakov_orosz_szineszrendezo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d39b1c-2cb4-4337-8c95-e1dc7d5b20b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ad8f3-0749-4c8a-81e7-b747840bcd9a","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Elhunyt_Oleg_Tabakov_orosz_szineszrendezo","timestamp":"2018. március. 12. 19:09","title":"Elhunyt Oleg Tabakov orosz színész-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","shortLead":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","id":"20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1ff0fd-6dc6-404e-8198-599179a1ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 11:37","title":"Morvai Krisztina nem lesz ott a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5ddbf1-5408-43f2-84c6-4f59a1ff81ae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nanoméretűvé képesek átalakítani a megemésztett mikroműanyagokat, vagyis öt milliméternél kisebb műanyagrészecskéket az Antarktisz körüli vizekben élő sarki krillek – állapították meg kutatók, akik szerint a természetet fenyegető eddig ismeretlen jelenséget sikerült azonosítaniuk.\r

\r

","shortLead":"Nanoméretűvé képesek átalakítani a megemésztett mikroműanyagokat, vagyis öt milliméternél kisebb műanyagrészecskéket...","id":"20180312_antarktiszi_krillek_muanyag_mikromuanyag_nano","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db5ddbf1-5408-43f2-84c6-4f59a1ff81ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77d36a8-3e88-4906-ac09-938bec9039c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_antarktiszi_krillek_muanyag_mikromuanyag_nano","timestamp":"2018. március. 12. 15:03","title":"Találtak egy apró élőlényt, amely nanoméretűvé emészti a mikroműanyagot – és ez elég nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]