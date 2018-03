Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta várta a CÖF, hogy a Fidesz vegyen részt a békemeneten – mondta el Csizmadia László, a szervezet elnöke a demonstrációról szóló tájékoztatóján. A menetelők hangsúlyozták, hogy ők pozitív ügyért vonulnak majd, ezt követően a végromlást jósolták, ha április 8-án \"hibázik\" a szavazó.","shortLead":"Évek óta várta a CÖF, hogy a Fidesz vegyen részt a békemeneten – mondta el Csizmadia László, a szervezet elnöke...","id":"20180313_Bencsik_a_bekemenet_elethalal_kerdese_es_vegre_intelligensebb_a_Fideszkampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f380e-fe9e-4e88-98ce-a55dc0d18f20","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bencsik_a_bekemenet_elethalal_kerdese_es_vegre_intelligensebb_a_Fideszkampany","timestamp":"2018. március. 13. 11:26","title":"Bencsik: Intelligensebb lett a Fidesz-kampány, ezért nő a párt támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","shortLead":"Március 15. alkalmából Balog Zoltán kitüntette Fábry Sándort, Csuja Imrét és Molnár Ferenc Caramelt is.","id":"20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7926e30-2038-4008-93a4-b3dad4801d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7922c2c4-fd00-45f7-9f5d-ba6c822208a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Lezsak_Sandor_Jozsef_Attiladijas_lett","timestamp":"2018. március. 13. 11:10","title":"Lezsák Sándor József Attila-díjas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","shortLead":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","id":"20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10ae86-34b0-4633-a7e2-9f4c51c1e9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","timestamp":"2018. március. 13. 17:08","title":"A lengyel kormányfő indította útjára a békemenetre igyekvő lengyeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","shortLead":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","id":"20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a5246-fe9b-4336-b1ef-98a0bcf8719a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","timestamp":"2018. március. 13. 13:26","title":"A nyíregyházi zsiráfborjú dobja fel a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő a brit nemzetbiztonsági tanács ülése után. A lépés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő a brit nemzetbiztonsági tanács...","id":"20180314_Kemugy__23_orosz_diplomatat_utasit_ki_London","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d977b1-92eb-4d79-b141-2885c570f71f","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__23_orosz_diplomatat_utasit_ki_London","timestamp":"2018. március. 14. 13:54","title":"Kémügy – 23 orosz diplomatát utasít ki London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és a flash memória legjobb tulajdonságait.","shortLead":"Az Intel által kifejlesztett 800P végre egy nagyközönség számára is elérhető Optane SSD-t jelent, ami ötvözi a RAM és...","id":"20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be5f5c9-5cbd-4ba0-9c9c-9e3c7d598793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1877939-831f-4afd-baa4-7d77d3dca80e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_intel_optane_800p_ssd_meghajto","timestamp":"2018. március. 13. 20:03","title":"Csinált egy ütős új SSD-t az Intel, amit felpörgetheti az ön számítógépét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","shortLead":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","id":"20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a1f8e9-3cdb-4b86-854c-e59e43b80168","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","timestamp":"2018. március. 14. 13:27","title":"Van ahol máris kipukkant a villanyautó-lufi, és zuhannak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kosa_Lajos_keptelen_hazugsaga_ekkora_nemet_orokseg_nem_volt_evek_ota","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28efeea4-0330-4a62-a274-12fdc3ef6e2b","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Kosa_Lajos_keptelen_hazugsaga_ekkora_nemet_orokseg_nem_volt_evek_ota","timestamp":"2018. március. 13. 11:50","title":"Kósa Lajos képtelen hazugsága: ekkora német örökség nem volt évek óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]