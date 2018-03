Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint hazugságokkal próbálja az ellenzék lejáratni az egyre bonyolódó örökségügyben. A csengeri asszony szerinte \"nagyon jól felépített történettel\" csapta be.","shortLead":"A miniszter szerint hazugságokkal próbálja az ellenzék lejáratni az egyre bonyolódó örökségügyben. A csengeri asszony...","id":"20180314_Kosa_feljelentest_tesz_oroksegugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d8888-5cfd-4879-9f15-73dcb00874ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_feljelentest_tesz_oroksegugyben","timestamp":"2018. március. 14. 11:17","title":"Kósa egy kérdésre sem válaszolt az örökségügyben, viszont feljelentést tesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3b5bfd-a247-4b06-8dbb-8fbc9d845178","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","timestamp":"2018. március. 13. 13:49","title":"Kósa, Semjén és a pancserek: a szemünk előtt omlik össze a kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Valakinek megért a vicc egy Facebook-hirdetésnyit.","shortLead":"Valakinek megért a vicc egy Facebook-hirdetésnyit.","id":"20180314_Ibizai_party_es_pufi_sikermelleny_szinte_ingyen__hianypotlo_vallalkozas_indult_NER_Shop_neven","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023eb9ab-d187-47c9-af1f-9d17af1ea1fe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_Ibizai_party_es_pufi_sikermelleny_szinte_ingyen__hianypotlo_vallalkozas_indult_NER_Shop_neven","timestamp":"2018. március. 14. 09:23","title":"Ibizai party és pufi „sikermellény” szinte ingyen – hiánypótló vállalkozás indult NER Shop néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat mögött álló Paul T. Scheuring elkészítette a hatodik évad első részének forgatókönyvét.","shortLead":"A sorozat mögött álló Paul T. Scheuring elkészítette a hatodik évad első részének forgatókönyvét.","id":"20180313_Most_mar_biztos_hogy_folytatodik_A_szokes_egy_reg_nem_latott_karakter_is_visszaterhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f86c78e-799e-45f8-91c2-ee8f9971f473","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Most_mar_biztos_hogy_folytatodik_A_szokes_egy_reg_nem_latott_karakter_is_visszaterhet","timestamp":"2018. március. 13. 10:15","title":"Most már biztos, hogy folytatódik A szökés, egy rég nem látott karakter is visszatérhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","shortLead":"A szlovák parlament jövő hétfőn szavaz a Fico-kormány elleni bizalmatlansági indítványról. ","id":"20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33781c7-d6c5-4b28-bd44-52a4148db4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a0477-a54f-40de-aa7f-7def094f1b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ujra_elfogtak_a_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_cikkenek_szereploit","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Újra elfogták a meggyilkolt szlovák újságíró cikkének szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati marketingesek már több, mint ötezer megoldásból választhattak. Még a kis és középvállalatok is használnak - sokszor úgy, hogy nincsenek is tudatában - olyan technológiai megoldásokat, amik pár éve még scifi-nek számítottak volna. Vegyük sorra, milyen technológiák érhetőek el ma és mit fog hozni a közeljövő.","shortLead":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati...","id":"HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28419fac-2c72-45f9-89cd-582bb1868e43","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","timestamp":"2018. március. 13. 10:21","title":"Marketing technikák a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal, az egyéb építményeké 159 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. ","shortLead":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal...","id":"20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afc013-6595-4187-80ef-169c366913a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","timestamp":"2018. március. 14. 11:09","title":"Kiakadnak a mutatók az építőipari számoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375d0571-50a1-428b-a026-3d107ded5856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV arról számolt be, hogy nyomoz a nagykanizsai rendőrség az ügyben. ","shortLead":"Az ATV arról számolt be, hogy nyomoz a nagykanizsai rendőrség az ügyben. ","id":"20180313_Hamis_alairasok_lehetnek_az_NGM_allamtitkaranak_ajanloivein","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=375d0571-50a1-428b-a026-3d107ded5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabb3be6-217d-4369-a35e-a1a41d4c18d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hamis_alairasok_lehetnek_az_NGM_allamtitkaranak_ajanloivein","timestamp":"2018. március. 13. 19:33","title":"Hamis aláírások lehetnek az NGM államtitkárának ajánlóívein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]