[{"available":true,"c_guid":"35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","shortLead":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","id":"20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bc9ed8-7b8e-4318-b5a3-ae190d157093","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","timestamp":"2018. március. 13. 11:20","title":"Kósa: Egy német hölgy öröksége volt a 4,3 milliárd euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény-BMW ígéretével aztán lehet is tarolni a Facebookon.","shortLead":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény-BMW ígéretével aztán lehet is tarolni...","id":"20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf128c-1120-4cd8-ac55-ad0f65070950","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","timestamp":"2018. március. 14. 16:05","title":"Most egy BMW-s átverésre ugrottak rá sokan a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25f2b2e-cae1-4f25-9efa-4c3d190bad27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit egészségügyi szakértők megkongatták a vészharangot.","shortLead":"A brit egészségügyi szakértők megkongatták a vészharangot.","id":"20180313_Tul_sok_a_so_a_kinai_gyorsetelekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25f2b2e-cae1-4f25-9efa-4c3d190bad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b2db-3212-4881-8715-12412654bf7b","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Tul_sok_a_so_a_kinai_gyorsetelekben","timestamp":"2018. március. 13. 10:09","title":"Túl sok a só a kínai gyorsételekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú listájára, ezzel a magyar író idén is az esélyesek között szerepel – írta meg hétfőn a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú...","id":"20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196a420-53e2-4d2b-bafe-7ba7869d18a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. március. 12. 19:37","title":"Krasznahorkai László újra megnyerheti a Nemzetközi Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk be egyes népcsoportokat, s megerősítettük a sztereotípiákat” – írja a National Geographic című amerikai folyóirat főszerkesztője, Susan Goldberg. A lap harcolni akar a mai rasszisták ellen. \r

","shortLead":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk...","id":"20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1393516c-b420-4478-ab53-428bc5ade261","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","timestamp":"2018. március. 13. 19:37","title":"Rasszisták voltunk – ismerte be a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás tenisztorna női párosversenyében.\r

","shortLead":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás...","id":"20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932eaaf6-3af3-443a-af69-a9a4f0542059","keywords":null,"link":"/sport/20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","timestamp":"2018. március. 14. 05:38","title":"Babosék menetelnek Indian Wellsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most az ügyész ennél kisebb büntetést kért.","shortLead":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most...","id":"20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384f41c2-4c57-4501-b15f-efcc24805bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","timestamp":"2018. március. 14. 12:31","title":"Ebből mi lesz: enyhébb büntetést kért Ahmed H.-ra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi. Bayer azt mondta, eszébe sem jutott, hogy védelmet kérjen, nem fél kimenni az utcára.","shortLead":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi...","id":"20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a109b401-c24a-4d02-8f80-a2f70b5596e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","timestamp":"2018. március. 13. 06:25","title":"Bayer Zsolt feljelentette a megölésével fenyegetőző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]