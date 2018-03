Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény BMW ígéretével aztán lehet is tarolni a Facebookon.","shortLead":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény BMW ígéretével aztán lehet is tarolni...","id":"20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf128c-1120-4cd8-ac55-ad0f65070950","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","timestamp":"2018. március. 14. 16:05","title":"Most egy BMW-s átverésre ugrottak rá sokan a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","shortLead":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","id":"20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc79772-c6e7-4ec9-a4f2-5ff17dcf7c4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","timestamp":"2018. március. 13. 21:59","title":"Már látható a Legendás állatok és megfigyelésük 2. részének trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben valaki egy ilyen elképesztő sportkocsit szeretne vásárolni, nem árt sietnie a rendelés leadásával. ","shortLead":"Amennyiben valaki egy ilyen elképesztő sportkocsit szeretne vásárolni, nem árt sietnie a rendelés leadásával. ","id":"20180313_a_keszlet_felet_mar_eladtak_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperautobol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ad7b04-4016-48e5-ade9-746ac1bbb31d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_a_keszlet_felet_mar_eladtak_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperautobol","timestamp":"2018. március. 13. 13:28","title":"A készlet felét már eladták a 480 km/h végsebességű, Bugattit reggeliző hiperautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos...","id":"20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2867bab3-8f6b-472c-b666-6c4781fd0cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","timestamp":"2018. március. 14. 05:25","title":"Még kitart a tavaszias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","shortLead":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","id":"20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55133a3c-98d4-4150-a089-7435f16af44f","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","timestamp":"2018. március. 13. 14:27","title":"Még mindig a halottasházban őrzik a tavaly elhunyt Charles Manson holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","shortLead":"A válság terheit a lakossággal fizettették meg.","id":"20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3676ec8d-e5a8-4447-9561-16f48a08901d","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Joval_kevesebb_adot_fizetnek_a_cegek_mint_tiz_eve","timestamp":"2018. március. 12. 17:51","title":"Jóval kevesebb adót fizetnek a cégek, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási közbeszerzésekkel.","shortLead":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási...","id":"20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5898ed26-6aa9-4e38-baf7-b34792d6069b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 13. 13:33","title":"Az OLAF-nyomozás se nagyon rázta meg az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]