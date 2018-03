Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pártprogramok persze vannak, legalábbis az ellenzéki térfélen, és ezekből az is kiderül, mi az oka, hogy a Fidesz hatalmát megdönteni óhajtó pártok között akadozik az együttműködés.","shortLead":"Pártprogramok persze vannak, legalábbis az ellenzéki térfélen, és ezekből az is kiderül, mi az oka, hogy a Fidesz...","id":"20180314_A_politikai_hitvitava_silanyult_kampanyban_vane_ertelme_a_partok_gazdasagi_programjat_osszevetni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03148773-7927-424b-af52-19bc63c747fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_politikai_hitvitava_silanyult_kampanyban_vane_ertelme_a_partok_gazdasagi_programjat_osszevetni","timestamp":"2018. március. 14. 11:18","title":"A politikai hitvitává silányult kampányban kit érdekel a pártok gazdasági programja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

\r

","shortLead":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

\r

","id":"20180314_Feltunt_hogy_mirol_nevezetes_nap_Hawking_halalanak_napja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99478c2f-6fe5-45bc-b789-a09c706a54a7","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Feltunt_hogy_mirol_nevezetes_nap_Hawking_halalanak_napja","timestamp":"2018. március. 14. 13:19","title":"Feltűnt, miről nevezetes Hawking halálának napja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b14f0a-9d2d-4d3c-85b8-c67ec457b590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek fel az égre, és legyenek kíváncsiak. Stephen Hawking elképesztő életét és munkásságát képekben is megidézzük. \r

","shortLead":"Generációkat inspirált arra, hogy nézzenek fel az égre, és legyenek kíváncsiak. Stephen Hawking elképesztő életét és...","id":"20180314_Stephen_Hawking_elete_maga_volt_a_csoda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0b14f0a-9d2d-4d3c-85b8-c67ec457b590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a2dd93-6fd6-494f-86ee-6878fce2a65e","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Stephen_Hawking_elete_maga_volt_a_csoda","timestamp":"2018. március. 14. 14:05","title":"Stephen Hawking élete maga volt a csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ead92c3-8fc2-4624-8b9e-d188bcf16d01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyolcadik kerületi lomtalanításon ezer forintért bukkant fel a kincset érő korabeli 3D-s fotók gyűjteménye. Mutatjuk.","shortLead":"A nyolcadik kerületi lomtalanításon ezer forintért bukkant fel a kincset érő korabeli 3D-s fotók gyűjteménye. Mutatjuk.","id":"20180312_Ladak_es_Trabantok_zuznak_az_Erzsebet_hidnal__zsenialis_3Ds_fotok_kerultek_elo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ead92c3-8fc2-4624-8b9e-d188bcf16d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b020d6d-a414-40ae-b841-e9c5481a184b","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Ladak_es_Trabantok_zuznak_az_Erzsebet_hidnal__zsenialis_3Ds_fotok_kerultek_elo","timestamp":"2018. március. 12. 17:02","title":"Ladák és Trabantok zúznak az Erzsébet hídnál – zseniális, 3D-s fotók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","shortLead":"A Subaru Impreza WRX STI-nek mindig is utánozhatatlan hangja volt. Legalábbis eddig azt gondoltuk.","id":"20180313_subaru_impreza_wrx_sti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12988cbd-61af-4e53-8924-26dec368cfb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94e22ec-2b10-48a1-92be-1029db71de60","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_subaru_impreza_wrx_sti","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Azt hiszi, egy Subaru Impreza hangját hallja? Meg fog lepődni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","shortLead":"Áprilisban bárki licitálhat az imádott gyémántjaira.","id":"20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74294f55-d847-49be-af39-7dea4494df71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6b9abd-7bbd-4ab4-b245-69dc3dadee33","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Gabor_Zsazsa_minden_kincset_elarverezi_utolso_ferje","timestamp":"2018. március. 12. 15:11","title":"Gábor Zsazsa minden kincsét elárverezi utolsó férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fafea-86bf-4772-9bf8-dae17fe0bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]