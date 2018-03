Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok számára önmaguk optimalizálását, a hatékonyság javítását, az optimális ügyfélélmény biztosítását.","shortLead":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok...","id":"20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff88365-4a4e-47d2-99e3-0740d286eac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","timestamp":"2018. március. 14. 15:03","title":"Szakadozik a térerő? Nem gond, az új mobilhálózatok olyan okosak, hogy már saját magukat javítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cae2d3c-e504-48fa-b40c-bc58c822fb72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egyetlen nyári fesztiválon sem lép fel Bertrand Cantat, miután nőjogi aktivisták tiltakoztak ellene, mondván, nem helyes a barátnőjét meggyilkoló zenészt szerepeltetni.","shortLead":"Egyetlen nyári fesztiválon sem lép fel Bertrand Cantat, miután nőjogi aktivisták tiltakoztak ellene, mondván, nem...","id":"20180313_lemondta_fesztivalos_fellepeseit_a_baratnojet_agyonvero_zenesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cae2d3c-e504-48fa-b40c-bc58c822fb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d755c00-90a6-4545-a947-51513cc407d9","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_lemondta_fesztivalos_fellepeseit_a_baratnojet_agyonvero_zenesz","timestamp":"2018. március. 13. 15:35","title":"Lemondta fesztiválos fellépéseit a barátnőjét agyonverő zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bőven vannak a történetben ellentmondások és ferdítések. Például az, hogy Kósa azt mondja, soha egy fillért nem fogadott el, miközben a közjegyzői papírban szerepelt egy 800 milliós ajándék Kósa édesanyjának. Aki - mint a sertéstelepes sztori óta tudjuk - nem stróman.","shortLead":"Bőven vannak a történetben ellentmondások és ferdítések. Például az, hogy Kósa azt mondja, soha egy fillért nem...","id":"20180314_Pontokba_szedtuk_a_Kosa_sztorit_boven_vannak_benne_ellentmondasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275bb0a7-fabf-4a1b-8e32-c377c513260e","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Pontokba_szedtuk_a_Kosa_sztorit_boven_vannak_benne_ellentmondasok","timestamp":"2018. március. 14. 20:57","title":"Pontokba szedtük a Kósa-sztorit, így kiütköznek az ellentmondások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050fc0df-5702-4e1b-bb55-1da595d0b841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évről évre egyre több olyan hirdetést tud kiszűrni a Google, ami sérti, vagy megpróbálja kijátszani a cég közösségi irányelveit.","shortLead":"Évről évre egyre több olyan hirdetést tud kiszűrni a Google, ami sérti, vagy megpróbálja kijátszani a cég közösségi...","id":"20180314_google_hirdetesek_torlese_statisztika_2017","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050fc0df-5702-4e1b-bb55-1da595d0b841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3fba47-277e-4faa-8283-253add45c3c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_google_hirdetesek_torlese_statisztika_2017","timestamp":"2018. március. 14. 11:03","title":"Tűzzel-vassal irtja a Google a gyűlölködő és a rossz hirdetéseket, másodpercenként 100-at törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","shortLead":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","id":"20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17423bf-2708-47f8-998e-63150da2504e","keywords":null,"link":"/sport/20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","timestamp":"2018. március. 13. 05:50","title":"Süket macska jósolja meg az oroszországi focivébé meccseinek győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367dfe2a-2771-4f83-ac4b-cef6dba796b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","timestamp":"2018. március. 14. 11:33","title":"A nap, amikor Kósa Lajos elmerült, Orbán Viktor eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c56b419-6ce0-4747-a0c6-33cdc67c1ec9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Plágiumgyanús Miley Cyrus 2013-as slágere, egy jamaicai zenész 300 millió dollárt követel az állítása szerint ellopott szerzeményért. ","shortLead":"Plágiumgyanús Miley Cyrus 2013-as slágere, egy jamaicai zenész 300 millió dollárt követel az állítása szerint ellopott...","id":"20180314_300_millio_dollarra_perelik_Miley_Cyrust_plagium_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c56b419-6ce0-4747-a0c6-33cdc67c1ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d841d0f-74c9-419d-88bf-1a188074b4d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_300_millio_dollarra_perelik_Miley_Cyrust_plagium_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 11:01","title":"300 millió dollárra perelik Miley Cyrust plágium miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c6a91b-0c0e-4c82-8c9b-453b6bfefa42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az államtitkár szerint példaértékű, hogy zöldmezős beruházás lesz a dél-budai centrumkórház.","shortLead":"Az államtitkár szerint példaértékű, hogy zöldmezős beruházás lesz a dél-budai centrumkórház.","id":"20180314_2022ben_nyitna_a_szuperkorhaz__tovabbra_is_a_semmi_kozepere_tervezik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c6a91b-0c0e-4c82-8c9b-453b6bfefa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bf8211-ba87-4457-9e9b-285a388bbb74","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_2022ben_nyitna_a_szuperkorhaz__tovabbra_is_a_semmi_kozepere_tervezik","timestamp":"2018. március. 14. 11:35","title":"2022-ben nyitna a szuperkórház – továbbra is a semmi közepére tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]