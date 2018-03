Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házaspár közös turnéra indul, de Varsóig vagy Milánóig kell menni értük.","shortLead":"A házaspár közös turnéra indul, de Varsóig vagy Milánóig kell menni értük.","id":"20180312_Beyonce_es_JayZ_nagy_bejelentessel_allt_elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99e73ae-9afd-47e6-bfdf-bf644f6836f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Beyonce_es_JayZ_nagy_bejelentessel_allt_elo","timestamp":"2018. március. 12. 16:58","title":"Beyoncé és Jay-Z nagy bejelentéssel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888e295-fe8d-42ff-aa88-ea3c9f3b7587","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az orosz feminista punk-rock együttes hétfőn este mutatta be a budapesti Akvárium Klubban legújabb projektjét, a Pussy Riot Theatre-t. A koncert végén üzentek a magyar közönségnek.","shortLead":"Az orosz feminista punk-rock együttes hétfőn este mutatta be a budapesti Akvárium Klubban legújabb projektjét, a Pussy...","id":"20180313_Putyinhoz_hasonlitotta_Orbant_a_Pussy_Riot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2888e295-fe8d-42ff-aa88-ea3c9f3b7587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8057946b-c13d-49af-b4ea-d36866dd5ded","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Putyinhoz_hasonlitotta_Orbant_a_Pussy_Riot","timestamp":"2018. március. 13. 16:38","title":"Putyinhoz hasonlította Orbánt a Pussy Riot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"Farkas Edina Lina-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban térképezzük fel, hogy mi a helyzet ma, két évtizeddel később. Első cikkünkben L.L. Juniorral és Caramellel megyünk vissza a múltba. Mesélnek a saját tapasztalataikról, fejlődésről és a ma is masszívan élő előítéletekről.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban...","id":"20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a18cc8-9880-43de-aff9-5797c0deb172","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","timestamp":"2018. március. 12. 20:00","title":"Elég jó, ha elég cigányos? A hazai roma pop 20 évvel az áttörés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Music FM-től nemrég távozott műsorvezető korábban egy hotelben bonyolított nem túl finom vitát a rádió vezetőjével.","shortLead":"A Music FM-től nemrég távozott műsorvezető korábban egy hotelben bonyolított nem túl finom vitát a rádió vezetőjével.","id":"20180313_Friderikusz_egy_luxushotelben_ordibalt_radios_fonokevel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f470b1-6653-4665-8707-ba4f83f51e38","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Friderikusz_egy_luxushotelben_ordibalt_radios_fonokevel","timestamp":"2018. március. 13. 09:31","title":"Friderikusz egy luxushotelben ordibált rádiós főnökével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kiesett Fucsovics Márton az Indian Wells-i tornán.","shortLead":"Kiesett Fucsovics Márton az Indian Wells-i tornán.","id":"20180312_A_vilag_harmadik_legjobb_teniszezoje_allitotta_meg_Fucsovicsot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2be2b13-2abe-40c4-a98b-f08d951379ca","keywords":null,"link":"/sport/20180312_A_vilag_harmadik_legjobb_teniszezoje_allitotta_meg_Fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 12. 09:39","title":"A világ harmadik legjobb teniszezője állította meg Fucsovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az eurózóna 19 pénzügyminisztere döntött hétfőn a júniusi startról. Korábban március volt a kezdet céldátuma, de elhúzódott a német kormányalakítás, ezért csúszik a nagy projekt. \r

","shortLead":"Az eurózóna 19 pénzügyminisztere döntött hétfőn a júniusi startról. Korábban március volt a kezdet céldátuma, de...","id":"20180313_Juniusban_indulhat_a_ketsebesseges_Europa_mi_magyarok_hol_leszunk_benne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aff2b78-0f56-44a9-b4d5-d3df4ef12ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Juniusban_indulhat_a_ketsebesseges_Europa_mi_magyarok_hol_leszunk_benne","timestamp":"2018. március. 13. 12:50","title":"Júniusban indulhat a kétsebességes Európa, mi magyarok, hol leszünk benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]