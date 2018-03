Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","shortLead":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","id":"20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10ae86-34b0-4633-a7e2-9f4c51c1e9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","timestamp":"2018. március. 13. 17:08","title":"A lengyel kormányfő indította útjára a békemenetre igyekvő lengyeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal, az egyéb építményeké 159 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. ","shortLead":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal...","id":"20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afc013-6595-4187-80ef-169c366913a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","timestamp":"2018. március. 14. 11:09","title":"Kiakadnak a mutatók az építőipari számoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","shortLead":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","id":"20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147dc1ab-f99a-476f-8892-c8ce464463dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 13. 14:21","title":"Felélesztené a Ferrari a világ legdrágább autójának gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába fellebbezett Simonka György a Kúriához, ott is az derült ki, hogy jogsértő volt, amit csinált.","shortLead":"Hiába fellebbezett Simonka György a Kúriához, ott is az derült ki, hogy jogsértő volt, amit csinált.","id":"20180314_A_Kuria_is_dontott_az_ovisoknak_kuldott_fideszes_polok_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bbf2b7-4f21-4eb8-b4c0-cd3024ce03c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_Kuria_is_dontott_az_ovisoknak_kuldott_fideszes_polok_ugyeben","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A Kúria is döntött az ovisoknak küldött fideszes pólók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3f582-6754-4479-a0a0-d293de5daf3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","timestamp":"2018. március. 15. 11:47","title":"Videó: Orbán kedvenc forradalmára, Dózsa László is békemenetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eb7800-5dc7-4455-b494-45243bda33d7","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_A_tegnap_Orban_Viktora_uzent_a_jovo_magyarjainak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73eb7800-5dc7-4455-b494-45243bda33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df064da1-8bc5-4eea-8ea3-ea9825030f70","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_tegnap_Orban_Viktora_uzent_a_jovo_magyarjainak","timestamp":"2018. március. 13. 15:37","title":"A tegnap Orbán Viktora üzent a jövő magyarjainak, a maiak pedig ásítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilván a migránsellenességével volt a baj. ","shortLead":"Nyilván a migránsellenességével volt a baj. ","id":"20180314_A_Facebook_leszedte_a_svedmagyar_no_interjujat_a_kozzteve_oldalarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c74e53-e04c-446c-9719-d7c41055d1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_Facebook_leszedte_a_svedmagyar_no_interjujat_a_kozzteve_oldalarol","timestamp":"2018. március. 14. 09:24","title":"A Facebook leszedte a svéd-magyar nő interjúját a köztévé oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml tagadja. A 45 ezres Salisburyben azonban most megállt az élet, az ott élők félnek, hogy nemcsak az egykori orosz kettős ügynöknek és a lányának, hanem nekik is jutott a halálos méregből. Valóban veszélyben vannak? Hogy pusztít az orosz vegyi fegyver, a novicsok? Innentől kezdve már ne a szöges bombás merénylőktől tartsunk, hanem inkább a mérget kotyvasztó terroristáktól? Összeszedtük az eddigi fejleményeket, hogy segítsünk eligazodni a salisbury-i kémügyben. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml...","id":"20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f59950-9f54-46f1-88e5-83923a7a718a","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","timestamp":"2018. március. 14. 14:00","title":"Görcs, rángatózás, halál: idegméreggel kavarhattak világpolitikai válságot az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]