[{"available":true,"c_guid":"cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő ciklus végén költöznek, a palota teljes rekonstrukciója valószínűleg soha nem készül el.","shortLead":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő...","id":"201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48db5c1e-1081-47c6-ab4b-94a51aeb5ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","timestamp":"2018. március. 15. 10:00","title":"Kilátástalanul: csak csúszik és drágul Orbán nagy budai álmának beteljesülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtó fizetett hirdetésekkel igyekszik megsegíteni a kormánypárt kampányát. 