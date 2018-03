Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367dfe2a-2771-4f83-ac4b-cef6dba796b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","timestamp":"2018. március. 14. 11:33","title":"A nap, amikor Kósa Lajos elmerült, Orbán Viktor eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf0d944-ee90-4f23-b5ce-ee65de1c2354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyol hatóságok által körözött terepjárót foglaltak le a magyar rendőrök Kiszombornál.","shortLead":"A spanyol hatóságok által körözött terepjárót foglaltak le a magyar rendőrök Kiszombornál.","id":"20180315_kiszombor_rendorseg_autolopas_lopott_auto_autotolvaj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf0d944-ee90-4f23-b5ce-ee65de1c2354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c397e-ac43-49b1-90b0-77334eeda611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_kiszombor_rendorseg_autolopas_lopott_auto_autotolvaj","timestamp":"2018. március. 15. 11:31","title":"Trükközött az autótolvaj, de a kiszombori rendőröket nem tudta átverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára - így magyarázta a hvg.hu-nak a Kósa Lajos egyik bizalmi emberének tekinthető, a fideszes politikust anno a \"csengeri szélhámosnővel\" összekötő Orendi Mihály. A volt debreceni sportközpontvezető tavaly év végén állítása szerint megszakította a kapcsolatot Szabó Gábornével, a nő cégében ugyanakkor a mai napig résztulajdonos és ügyvezető. Állítása szerint nem ért rá kiszállni belőle. ","shortLead":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára...","id":"20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67a861-2a27-4da3-af7f-019791c10ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","timestamp":"2018. március. 15. 07:00","title":"\"Kósa úrnak ehhez semmi köze\" - Megszólal az \"örökség-gate\" egyik kulcsszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d241beb-d85e-4083-bfe8-ddc0457eb808","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A fideszesek korhatára éppúgy a múlté, mint a rendszerváltáskor még tisztának tűnő narancsos erkölcs, csak a többször gúnyát váltó Orbán Viktor látszik öröknek. Igaz, sokáig annak tűnt Kádár János is - olvasható a HVG hetilap friss számában. Nagy Gábor vezető szerkesztő szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A fideszesek korhatára éppúgy a múlté, mint a rendszerváltáskor még tisztának tűnő narancsos erkölcs, csak a többször...","id":"201811_sok_atabor_sok_azaszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d241beb-d85e-4083-bfe8-ddc0457eb808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89c8e2f-be8f-457c-8caa-acfeb572c4fe","keywords":null,"link":"/itthon/201811_sok_atabor_sok_azaszlo","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Nagy Gábor: Sok a tábor, sok a zászló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berkecz Balázs Együtt-politikusnak gyanús, hogy épp a brókerbotrányok idején bízta meg a rejtélyes megbízó Kósát az állampapírok vásárlásával.\r

