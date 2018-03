Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","shortLead":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","id":"20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfaae6b-a9b2-4522-8ee9-10bbc01dd35f","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2018. március. 15. 10:43","title":"Nagyon megszerették Oroszországot a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d739a2ec-aecf-4a49-8b1d-51fecb2819a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Itt_egy_ujabb_Lazar_Janos_ihlette_bejelentkezes__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d739a2ec-aecf-4a49-8b1d-51fecb2819a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f63a1-f516-49c6-ab53-6a4abed1f77b","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Itt_egy_ujabb_Lazar_Janos_ihlette_bejelentkezes__video","timestamp":"2018. március. 14. 13:11","title":"Itt egy újabb, Lázár János ihlette bejelentkezés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cfcf29-3620-4044-9ef8-18e116bcc61a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.","shortLead":"És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.","id":"20180314_Ausztria_nem_ismeri_el_a_krimi_orosz_elnokvalasztast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cfcf29-3620-4044-9ef8-18e116bcc61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a3def-795d-4b7a-96bf-c858e9fbfd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ausztria_nem_ismeri_el_a_krimi_orosz_elnokvalasztast","timestamp":"2018. március. 14. 15:26","title":"Ausztria nem ismeri el a krími orosz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce3e2a4-8c9e-4088-b4c7-f75fa2fe1d6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt kivételesen láttuk jönni: Kósa Lajos legújabb kalandjáról – egy csengeri háztartásbeli mesés örökségéről, a sosem volt államkötvények \"kamu, mégis igaz\" történetéről – pár óra alatt mémek tucatjai árasztották el a Coubot, lassan elfeledtetve velünk Lázár János bécsi kiruccanását.","shortLead":"Ezt kivételesen láttuk jönni: Kósa Lajos legújabb kalandjáról – egy csengeri háztartásbeli mesés örökségéről, a sosem...","id":"20180313_Kosa_Lajos_orokseg_memek_coub","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce3e2a4-8c9e-4088-b4c7-f75fa2fe1d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dc4762-e9c3-4807-9b35-e830dccb655e","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Kosa_Lajos_orokseg_memek_coub","timestamp":"2018. március. 13. 17:58","title":"Lajcsi túltolta – nem kellett sokat várni a Kósa-mémekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa354329-b880-473c-bc30-f5cfb899a319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még jó pár nap hátravan a párizsi rendezvényig, amelyen a Huawei bemutatja új csúcstelefonjait, eddig is sok minden kiderült az újdonságokról. legutóbb például a hivatalos háttérképei is kiszivárogtak.","shortLead":"Bár még jó pár nap hátravan a párizsi rendezvényig, amelyen a Huawei bemutatja új csúcstelefonjait, eddig is sok minden...","id":"20180313_letolthetok_a_huawei_p20_hatterkepei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa354329-b880-473c-bc30-f5cfb899a319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3354886b-5611-4cbb-bd6b-adf89f0ad9fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_letolthetok_a_huawei_p20_hatterkepei","timestamp":"2018. március. 13. 18:00","title":"Még be sem mutatták a készülékeket, de már letölthetők az új Huawei P20 háttérképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","id":"20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be24b4d-307b-418d-aa9e-7af53054ce93","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","timestamp":"2018. március. 14. 17:12","title":"Tarjányi Péter lemondott a Zoom.hu igazgatói posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a debreceni ünnepség programján, nem Kósa Lajos tartotta a beszédet.","shortLead":"Változtattak a debreceni ünnepség programján, nem Kósa Lajos tartotta a beszédet.","id":"20180315_Kosa_Lajos_nem_allt_ki_Debrecenben_beszelni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e70ac03-bb9d-4f27-91e6-0dce62a6a34c","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kosa_Lajos_nem_allt_ki_Debrecenben_beszelni","timestamp":"2018. március. 15. 12:25","title":"Kósa Lajos nem állt ki Debrecenben beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható fejlődési hálózatának „Boldogság jelentése” szerint. Az élen az észak-európai államok taroltak, Magyarország a középmezőnyben.","shortLead":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható...","id":"20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702128b-1782-484b-8cfc-f9b715116a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","timestamp":"2018. március. 15. 05:48","title":"Melyik a legboldogabb ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]