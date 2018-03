Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szociáldemokrata Párt (SPD) szombati, rendkívüli kongresszusán hozott döntés szerint 2024-ben vezetnék be az európai valutaegységet.","shortLead":"A Szociáldemokrata Párt (SPD) szombati, rendkívüli kongresszusán hozott döntés szerint 2024-ben vezetnék be az európai...","id":"20180314_Romania_elobb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad742619-4c99-480e-8098-ba6955a02d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Romania_elobb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 14. 10:52","title":"Románia: előbb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy püspökladányi fórumon került szóba a dolog.","shortLead":"Egy püspökladányi fórumon került szóba a dolog.","id":"20180314_inspiralna_semjen_zsoltot_ha_jegesmedvere_vadaszhatna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56494f-3c25-4e99-bf0d-6d5b500dc5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_inspiralna_semjen_zsoltot_ha_jegesmedvere_vadaszhatna","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Inspirálná Semjén Zsoltot, ha jegesmedvére vadászhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","shortLead":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","id":"20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa10a6-3805-48f1-93a5-e22aa2745597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","timestamp":"2018. március. 14. 18:25","title":"A magyar határtól négy kilométerre is megjelent a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb főverzióját – ezzel pedig az abban lévő új funkciókat.","shortLead":"A legnagyobb mobilgyártó újabb telefonjairól és táblagépeiről derült ki, hogy megkapják az Android legfrissebb...","id":"20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3210e9-a771-4fce-9ee4-c76c733fb0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2ded29-227c-416d-a5f9-4a63ecfe9b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_samsung_rendszerfrissites_szoftver_frissites_android_80_oreo_datum_uj_funkciok","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Ha Samsung telefonja van, van egy elég jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik a különféle melódiákat. Az oldal nemrég újabb remek funkcióval bővült, már néhány kattintással tetszetős szólamokat írhatunk.","shortLead":"A Google saját, Music Lab nevű szolgáltatása változatos lehetőséget kínál azoknak, akik nem csak hallgatni szeretik...","id":"20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeec101-b9f8-48a7-ab2f-2414646f6e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17583bd5-7919-4f9c-86db-90bc07a27406","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_google_chrome_music_labda_zenekeszito_program_online","timestamp":"2018. március. 13. 17:03","title":"Próbálja ki: hangszer nélkül, pár kattintással komponálhat zenét, csak egy böngésző kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett Japánba. A malőr két nappal az után történt, hogy ugyanezen légitársaság egy gépén elpusztult az ülések fölötti csomagtartóba kényszerített kölyökkutya.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai United Airlines kivizsgálja, miért szállította egy kansasi család német juhász kutyáját Kansas helyett...","id":"20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e861fb-93d3-46f5-b26a-ffea893ba51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef9627-9de6-47c2-bd94-c2b115d7012d","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_United_Airlines__mar_teljes_a_kutyazavar","timestamp":"2018. március. 15. 05:26","title":"A United Airlines rossz földrészre szállította egy család kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc0e76a-d9ae-4649-bde8-b5c964e0c445","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőr használata egyfajta prémium érzést kölcsönöz az autóknak – de ennek a Lexusnak biztosan nem.","shortLead":"A bőr használata egyfajta prémium érzést kölcsönöz az autóknak – de ennek a Lexusnak biztosan nem.","id":"20180314_lexus_ls_400_sufnituning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc0e76a-d9ae-4649-bde8-b5c964e0c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1d1816-2c30-4c67-b951-60ac86b1cf35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_lexus_ls_400_sufnituning","timestamp":"2018. március. 14. 08:21","title":"Az év legrondább autója kétségtelenül ez a Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A poharakba már tavaszi szelek fújnak és tizenhét, főként balatoni borászatot terelnek a Borkikötőbe, egészen pontosan a balatonfüredi Silver udvarba. Borászatok és borkedvelők, Balaton-fanok, gasztronauták randevúja március 15-én sétáló borkostoló keretében. \r

","shortLead":"A poharakba már tavaszi szelek fújnak és tizenhét, főként balatoni borászatot terelnek a Borkikötőbe, egészen pontosan...","id":"20180312_Borkikoto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b365216-bc49-4901-9b2d-2ceab4f27eb2","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Borkikoto","timestamp":"2018. március. 13. 15:52","title":"Borkikötő - az első tavaszi randi a Balatonnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]