Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","shortLead":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","id":"20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1381199e-e24b-4918-bc6a-0965a6525a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","timestamp":"2018. március. 14. 14:57","title":"Tegeződve magyarázkodik Facebook-oldalán Kósa Lajos, az édesanyja 800 millióját nem említi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években kudarc kudarcot követett. Az állatvédők örülnek.","shortLead":"Felfüggesztették az óriáspandák megtermékenyítését célzó programot az edinburghi állatkertben, mert az utóbbi években...","id":"20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d6c3cc-ac85-46c5-9fc2-2b0cf53d5075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0c77a-6ee6-4ad9-8289-5551b77ec106","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Edinburgh_feladta_egy_darabig_nem_probaljak_megtermekenyiteni_az_oriaspandakat","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Edinburgh feladta: egy darabig nem próbálják megtermékenyíteni az óriáspandákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc084f6-7a23-422d-b59d-d8edd7e9337e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alpesi nyuszik nélkül a többi állat is bajba kerül.","shortLead":"Az alpesi nyuszik nélkül a többi állat is bajba kerül.","id":"20180314_A_havasi_nyulakat_is_sujtja_a_klimavaltozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc084f6-7a23-422d-b59d-d8edd7e9337e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f6fd8-7b1a-425d-9125-87d179cc1a84","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_A_havasi_nyulakat_is_sujtja_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. március. 14. 19:17","title":"A havasi nyulakat is sújtja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pestisracok.hu szerint nyomoz a rendőrség Juhász Péter ellen, a politikus nem tudott erről, de azt mondta, nem csak őt jelentették fel, hanem volt élettársát is. ","shortLead":"A pestisracok.hu szerint nyomoz a rendőrség Juhász Péter ellen, a politikus nem tudott erről, de azt mondta, nem csak...","id":"20180313_Juhasz_Peter_csaladi_elete_ujra_feljelentes_targya_lett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a35bbb-d326-4d6b-a58f-720dc9636ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_csaladi_elete_ujra_feljelentes_targya_lett","timestamp":"2018. március. 13. 18:30","title":"Juhász Péter családi élete rendőrségi feljelentés tárgya lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke kimutatta, a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák Istvánnal, akitől Kósa Lajos felesége vett egy céget 6 millió forintért.","shortLead":"Az LMP társelnöke kimutatta, a Kósa Lajost saját állítása szerint átverő nő szoros üzleti kapcsolatban áll Fiák...","id":"20180314_Hadhazy_Kosa_nagy_bajban_van_az_egesz_nem_tunik_masnak_mint_egy_nagy_penzmoso_halozatnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a8aa82-5e1f-4913-8881-29f3559c54b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Hadhazy_Kosa_nagy_bajban_van_az_egesz_nem_tunik_masnak_mint_egy_nagy_penzmoso_halozatnak","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"Hadházy: \"Kósa nagy bajban van, az egész nem tűnik másnak, mint egy nagy pénzmosó hálózatnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megzavarták Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kedd délutáni orosházi utcafórumát.","shortLead":"Megzavarták Vona Gábornak, a Jobbik elnökének kedd délutáni orosházi utcafórumát.","id":"20180313_rendorok_intezkedtek_vona_foruman","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41841ef-4d4b-4eef-9131-2187e3238524","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_rendorok_intezkedtek_vona_foruman","timestamp":"2018. március. 13. 18:12","title":"\"Imaszőnyegárusok\" ellen intézkedtek a rendőrök Vona fórumán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal bezárják a tábort az ott kialakult helyzet miatt a római belügyminisztérium döntése nyomán. ","shortLead":"Azonnali hatállyal bezárják a tábort az ott kialakult helyzet miatt a római belügyminisztérium döntése nyomán. ","id":"20180313_elrendeltek_a_lampedusai_menekulttabor_kiuriteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff613ab-1005-49ac-bffa-51e6a5cb226a","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_elrendeltek_a_lampedusai_menekulttabor_kiuriteset","timestamp":"2018. március. 13. 21:20","title":"Elrendelték a lampedusai menekülttábor kiürítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem megelőztük Moldovát és Koszovót is.","shortLead":"Majdnem megelőztük Moldovát és Koszovót is.","id":"20180314_Finnorszag_a_legboldogabb_a_magyarok_nem_annyira_vidamak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5457ffa-0614-4ea5-ab7b-fd713a04d39b","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Finnorszag_a_legboldogabb_a_magyarok_nem_annyira_vidamak","timestamp":"2018. március. 14. 17:27","title":"Finnország a legboldogabb, a magyarok nem annyira vidámak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]