[{"available":true,"c_guid":"0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk be egyes népcsoportokat, s megerősítettük a sztereotípiákat” – írja a National Geographic című amerikai folyóirat főszerkesztője, Susan Goldberg. A lap harcolni akar a mai rasszisták ellen. \r

","shortLead":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk...","id":"20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1393516c-b420-4478-ab53-428bc5ade261","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","timestamp":"2018. március. 13. 19:37","title":"Rasszisták voltunk – ismerte be a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma, március 14-én van Kósa Lajos születésnapja, ma lett 54. éves. Szavazzon, mivel lepné meg leginkább!","shortLead":"Ma, március 14-én van Kósa Lajos születésnapja, ma lett 54. éves. Szavazzon, mivel lepné meg leginkább!","id":"20180314_On_hogy_koszontene_a_szuletesnapjan_Kosa_Lajost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd855a4-697e-48d3-970f-84757f4241a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_On_hogy_koszontene_a_szuletesnapjan_Kosa_Lajost","timestamp":"2018. március. 14. 10:19","title":"Ön hogy köszöntené a születésnapján Kósa Lajost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d51af6d-5ae0-4bfe-b3dd-bff458b09f89","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A felzárkóztatásra elköltött uniós pénz töredékéből támogatnak a baksi Mária-telepen élő cigány családokat úgy, hogy ők maguk is dolgozzanak azon, hogy kevesebb legyen a rezsijük. Egymillió forintból szerelnek fel napelemeket harminc baksi családnál, az árát részletekben kell visszafizetniük.","shortLead":"A felzárkóztatásra elköltött uniós pénz töredékéből támogatnak a baksi Mária-telepen élő cigány családokat úgy, hogy ők...","id":"20180314_baks_napelem_felzarkoztatas_nyomor_villany_fejlesztes_szegregacio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d51af6d-5ae0-4bfe-b3dd-bff458b09f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05582f80-0366-4acb-a11f-b16c1b62dee0","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_baks_napelem_felzarkoztatas_nyomor_villany_fejlesztes_szegregacio","timestamp":"2018. március. 14. 18:00","title":"\"Szokni kell a fényt\": napelemes küzdelem a sötétség ellen a baksi szegénytelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","shortLead":"Új neveket jelentett be a Sziget Fesztivál.\r

\r

","id":"20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b970232b-5f82-463d-8216-7b8768955f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d7e-8161-4ec6-8d20-61cfbd1dc51f","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Igazi_nagyagyu_Lana_Del_Rey_a_Szigeten","timestamp":"2018. március. 13. 16:24","title":"Egy újabb nagyágyú, Lana Del Rey a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény-BMW ígéretével aztán lehet is tarolni a Facebookon.","shortLead":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény-BMW ígéretével aztán lehet is tarolni...","id":"20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf128c-1120-4cd8-ac55-ad0f65070950","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","timestamp":"2018. március. 14. 16:05","title":"Most egy BMW-s átverésre ugrottak rá sokan a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","shortLead":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","id":"20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc590afe-32ee-421d-9ed5-213c8396ab4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Új számmal jött ki a választási kampányra a KDNP-s boltzáras dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok Facebook-oldalán megjelenő \"tartalmakkal\" szemben kritikus hangot megütő hozzászólást tüntettek el. ","shortLead":"Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok...","id":"20180314_mediaworks_propaganda_kommentek_torlese_migransellenes_cikkek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b40d69b-6b7f-4500-9344-5295fd098cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_mediaworks_propaganda_kommentek_torlese_migransellenes_cikkek","timestamp":"2018. március. 14. 16:22","title":"Tucatjával törlik a rendszernek kellemetlen hozzászólásokat Mészáros lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több helyen erősen megcsipkedte a Fideszt a rendszerváltásról szóló előadásában Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság első elnöke. Kiderült, Orbán a Cinege utcai háza udvarán, a diófa alatt közölte vele, a Fidesz őt akarja köztársasági elnöknek. Beszélt a rendszerváltás előtti kulisszatitkokról is. ","shortLead":"Több helyen erősen megcsipkedte a Fideszt a rendszerváltásról szóló előadásában Sólyom László volt köztársasági elnök...","id":"20180314_Solyom_Laszlo_Ha_nem_lesz_ketharmad_akkor_is_ez_megy_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78da0d0d-c656-4ac6-babd-b3bdc3df7cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddc2d6a-a979-4130-8164-3374eb8c4d78","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Solyom_Laszlo_Ha_nem_lesz_ketharmad_akkor_is_ez_megy_tovabb","timestamp":"2018. március. 14. 06:00","title":"Sólyom László: \"Ha nem lesz kétharmad, akkor is ez megy tovább\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]