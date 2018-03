Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretne egy jakuzzis tengeralattjárót és egy új karosszéket – Tichy-Rács szerint eljött az ideje az állat politikusoknak. A kétfarkúak már az európai közélet ajtaján dörömbölnek.

","shortLead":"Szeretne egy jakuzzis tengeralattjárót és egy új karosszéket – Tichy-Rács szerint eljött az ideje az állat...","id":"20180313_A_ketfarkuak_csirkefeju_soproni_jeloltjet_mutatja_be_az_Euronews","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d41b67-ac70-48d2-a14c-89f28e543470","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_ketfarkuak_csirkefeju_soproni_jeloltjet_mutatja_be_az_Euronews","timestamp":"2018. március. 13. 11:30","title":"A kétfarkúak csirkefejű soproni jelöltjét mutatja be az Euronews","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418","c_author":"Gehér József","category":"itthon","description":"Az ellenzéki vezetők nagy gondban vannak. Segítsünk nekik, és vegyük át a két szélső megoldást. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéki vezetők nagy gondban vannak. Segítsünk nekik, és vegyük át a két szélső megoldást. Vélemény.","id":"20180313_Kretakor_Nirvaniaban_avagy_mi_legyen_az_egyeni_valasztokeruletekkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbee2a66-3658-4f80-989f-1b23813d7418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953f58be-23b7-4a1b-b9ad-2efd1d245161","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kretakor_Nirvaniaban_avagy_mi_legyen_az_egyeni_valasztokeruletekkel","timestamp":"2018. március. 13. 15:45","title":"Krétakör Nirvániában, avagy mi legyen az egyéni választókerületekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem...","id":"20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60ca2c-35c4-463e-a1a3-00a9fe313f39","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","timestamp":"2018. március. 14. 14:39","title":"Kémügy – diplomaták, focivébé, orosz pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesújtó – így értékelte az internet mai helyzetét Tim Berners-Lee, a World Wide Web, továbbá több internetes technológia, valamint a HTML nyelv kifejlesztője. A programozó-fizikus szerint a netet mára néhány maroknyi platform uralja, céljuk pedig, hogy befolyásolják, mely gondolatok és vélemények számítsanak igazán. ","shortLead":"Lesújtó – így értékelte az internet mai helyzetét Tim Berners-Lee, a World Wide Web, továbbá több internetes...","id":"20180314_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_facebook_google","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb955689-fcd2-41d1-8377-081f0f1bbe08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_tim_berners_lee_world_wide_web_internet_facebook_google","timestamp":"2018. március. 14. 12:03","title":"Kiakadt az ember, aki kitalálta az internetet: ez egy szörnyű hely lett, át kellene alakítani az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8723a7e2-c63c-4c1a-8a0e-b8a557e89e76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan rosszindulatú programot fedeztek fel a Kaspersky Lab szakemberei, amelyik már 2012 óta fertőz, és még a múlt hónapban is találtak jeleket a támadására.","shortLead":"Olyan rosszindulatú programot fedeztek fel a Kaspersky Lab szakemberei, amelyik már 2012 óta fertőz, és még a múlt...","id":"20180315_slingshot_malware_hat_even_at_titokban_fertozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8723a7e2-c63c-4c1a-8a0e-b8a557e89e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090169-c659-4863-9fa1-8e0b8e308450","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_slingshot_malware_hat_even_at_titokban_fertozott","timestamp":"2018. március. 15. 10:12","title":"Ez aztán a támadás: hat évig titokban fertőzött egy malware","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbc0525-964e-4ae8-84e2-5acf8e3bcff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők megnézhetik azokat, legkorábban április közepén.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők megnézhetik azokat, legkorábban április közepén.","id":"20180314_A_valasztas_utanra_szedi_ossze_az_NFM_az_Elios_palyazatokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fbc0525-964e-4ae8-84e2-5acf8e3bcff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f9f6f3-d358-4a8e-8241-c22fa268ba39","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_valasztas_utanra_szedi_ossze_az_NFM_az_Elios_palyazatokat","timestamp":"2018. március. 14. 16:16","title":"A választás utánra szedi össze az NFM az Elios-pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első...","id":"20180313_megint_kikapott_a_felcsut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f13377-b2df-4b40-afb3-0b1f6941bfb0","keywords":null,"link":"/sport/20180313_megint_kikapott_a_felcsut","timestamp":"2018. március. 13. 20:56","title":"Megint kikapott a Felcsút, de ezt most nem foghatja a légiósokra Pintér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","shortLead":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","id":"20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60711cee-d375-4488-9f4f-c4095bdf6785","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","timestamp":"2018. március. 14. 10:22","title":"Minden arany, ami fénylik – ezen a Porschén egész biztosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]