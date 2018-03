Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87dde8bb-14c6-471b-8d01-5abde25496b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ahová bárki bemehet, ott aláírást is szabad gyűjteni.","shortLead":"Ahová bárki bemehet, ott aláírást is szabad gyűjteni.","id":"20180314_Kuria_nem_volt_jogserto_a_Momentumgyules_a_parkoloban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87dde8bb-14c6-471b-8d01-5abde25496b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d565a52-472b-4c9b-b8a3-67050a067777","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kuria_nem_volt_jogserto_a_Momentumgyules_a_parkoloban","timestamp":"2018. március. 14. 16:01","title":"Kúria: Nem volt jogsértő a Momentum-gyűlés a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cfcf29-3620-4044-9ef8-18e116bcc61a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.","shortLead":"És ENSZ-missziót sürget Donyeckben.","id":"20180314_Ausztria_nem_ismeri_el_a_krimi_orosz_elnokvalasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2cfcf29-3620-4044-9ef8-18e116bcc61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a3def-795d-4b7a-96bf-c858e9fbfd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ausztria_nem_ismeri_el_a_krimi_orosz_elnokvalasztast","timestamp":"2018. március. 14. 15:26","title":"Ausztria nem ismeri el a krími orosz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok Facebook-oldalán megjelenő \"tartalmakkal\" szemben kritikus hangot megütő hozzászólást tüntettek el. ","shortLead":"Folytatódik az úthengerre hasonlító kommenttörlő akció a Mediaworksnél: egy nap alatt ismét tucatnyi, a megyei lapok...","id":"20180314_mediaworks_propaganda_kommentek_torlese_migransellenes_cikkek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b40d69b-6b7f-4500-9344-5295fd098cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_mediaworks_propaganda_kommentek_torlese_migransellenes_cikkek","timestamp":"2018. március. 14. 16:22","title":"Tucatjával törlik a rendszernek kellemetlen hozzászólásokat Mészáros lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375d0571-50a1-428b-a026-3d107ded5856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV arról számolt be, hogy nyomoz a nagykanizsai rendőrség az ügyben. ","shortLead":"Az ATV arról számolt be, hogy nyomoz a nagykanizsai rendőrség az ügyben. ","id":"20180313_Hamis_alairasok_lehetnek_az_NGM_allamtitkaranak_ajanloivein","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=375d0571-50a1-428b-a026-3d107ded5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabb3be6-217d-4369-a35e-a1a41d4c18d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hamis_alairasok_lehetnek_az_NGM_allamtitkaranak_ajanloivein","timestamp":"2018. március. 13. 19:33","title":"Hamis aláírások lehetnek az NGM államtitkárának ajánlóívein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","shortLead":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","id":"20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60711cee-d375-4488-9f4f-c4095bdf6785","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","timestamp":"2018. március. 14. 10:22","title":"Minden arany, ami fénylik – ezen a Porschén egész biztosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott a legfontosabb kérdés lenni. A hvg.hu ebből kimarad, nem becsülünk tömeget.","shortLead":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott...","id":"20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c50e1-a187-495d-83d7-17a752901a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","timestamp":"2018. március. 15. 11:10","title":"Rákay Philip ki van tiltva a hvg.hu-ról a nemzeti ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","shortLead":"A Grindewald bűntettei című epizódra novemberig kell várniuk a rajongóknak.","id":"20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95f8913-65d6-40f9-94db-af69fba39ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc79772-c6e7-4ec9-a4f2-5ff17dcf7c4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_legendas_allatok_es_megfigyelesuk_2_trailer","timestamp":"2018. március. 13. 21:59","title":"Már látható a Legendás állatok és megfigyelésük 2. részének trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal, az egyéb építményeké 159 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. ","shortLead":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal...","id":"20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afc013-6595-4187-80ef-169c366913a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","timestamp":"2018. március. 14. 11:09","title":"Kiakadnak a mutatók az építőipari számoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]