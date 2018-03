Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit állítások szerint a Novicsok idegméreg-család egyik tagját használta az a merénylő, aki március 4-én a dél-angliai Salisburyben meg akarta ölni Szergej Szkripal orosz-brit kettősügynököt és lányát, Juliját. A Novicsok 10-100-szor erősebb, mint a hagyományos ideggázok.\r

","shortLead":"Brit állítások szerint a Novicsok idegméreg-család egyik tagját használta az a merénylő, aki március 4-én a dél-angliai...","id":"20180313_Ezt_hasznaltak_az_angliai_idegmeregmerenyletben_Novicsok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3093fe0f-fb8e-45e0-9cf0-009bb85ecd4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ezt_hasznaltak_az_angliai_idegmeregmerenyletben_Novicsok","timestamp":"2018. március. 13. 15:15","title":"Ezt használták az angliai idegméreg-merényletben: Novicsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015-ben 5.217.376 ember halt meg Európában, 272 ezerrel több, mint 2014-ben. ","shortLead":"2015-ben 5.217.376 ember halt meg Európában, 272 ezerrel több, mint 2014-ben. ","id":"20180314_A_halallista_dobogosa_lett_Magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafe5898-de25-48f4-ad5d-706958205442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_halallista_dobogosa_lett_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 14. 12:43","title":"A halállista dobogósa lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést kéne jelentsen pénzügyi szolgáltatói területen – elvileg. Az e heti HVG foglalkozik a rájuk vonatkozó egyes szabályokkal és azok problémáival.\r

\r

","shortLead":"Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést...","id":"20180313_Tudta_hogy_Tiborcz_Istvan_vagy_Orban_Rahel_kozszereplo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea1937a-c4a3-4caa-b9af-8bf432c5799c","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Tudta_hogy_Tiborcz_Istvan_vagy_Orban_Rahel_kozszereplo","timestamp":"2018. március. 13. 16:27","title":"Tudta, hogy Tiborcz István vagy Orbán Ráhel közszereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek egy olyan abortusz miatt, amit állítólag végre sem hajtatott. A latin-amerikai országban több mint száz nőt ítéltek hosszú börtönre hasonló vádak miatt.","shortLead":"Tizenöt év után kiengedték a börtönből Salvadorban azt a most 34 éves nőt, akit korábban harmincéves fegyházra ítéltek...","id":"20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa4912b-8451-4244-96f8-e411d40a3f11","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Munkaban_a_vilag_legkemenyebb_abortusztorvenye","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Munkában a világ legkeményebb abortusztörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal, az egyéb építményeké 159 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. ","shortLead":"Januárban a termelés volumene 43 százalékkal, a vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene 109 százalékkal...","id":"20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783258eb-f421-46e9-8924-216bca639a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afc013-6595-4187-80ef-169c366913a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180314_Kiakadnak_a_mutatok_az_epitoipari_szamoktol","timestamp":"2018. március. 14. 11:09","title":"Kiakadnak a mutatók az építőipari számoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","shortLead":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","id":"20180313_tom_brady_serules_jaguars","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97f79b-52b1-4272-b071-d4be9ce81a4c","keywords":null,"link":"/sport/20180313_tom_brady_serules_jaguars","timestamp":"2018. március. 13. 19:23","title":"Hogy volt képes egyáltalán dobni így Tom Brady?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","shortLead":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","id":"20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b37804-2bce-460b-aab9-57c47f7ff4ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. március. 15. 09:39","title":"Szabadon nézhető filmekkel is ünnepelheti a szabadságot a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott a legfontosabb kérdés lenni. A hvg.hu ebből kimarad, nem becsülünk tömeget.","shortLead":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott...","id":"20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c50e1-a187-495d-83d7-17a752901a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","timestamp":"2018. március. 15. 11:10","title":"Rákay Philip ki van tiltva a hvg.hu-ról a nemzeti ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]