Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint az ügyről Orbánnak is tudnia kellett.","shortLead":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint...","id":"20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45cfb2b-b8da-42d5-83a3-cadbea8053d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","timestamp":"2018. március. 14. 15:10","title":"Gyurcsány Ferenc feljelenti Kósa Lajost, és írásban kérdezi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","shortLead":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","id":"20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a1f8e9-3cdb-4b86-854c-e59e43b80168","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","timestamp":"2018. március. 14. 13:27","title":"Van ahol máris kipukkant a villanyautó-lufi, és zuhannak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk be egyes népcsoportokat, s megerősítettük a sztereotípiákat” – írja a National Geographic című amerikai folyóirat főszerkesztője, Susan Goldberg. A lap harcolni akar a mai rasszisták ellen. \r

","shortLead":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk...","id":"20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1393516c-b420-4478-ab53-428bc5ade261","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","timestamp":"2018. március. 13. 19:37","title":"Rasszisták voltunk – ismerte be a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett a párizsi klímaegyezményből, Hawking szerint átlökte a bolygót a kritikus határon.","shortLead":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett...","id":"20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0321-7b20-4a2b-b05b-f6603f652c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 15. 08:03","title":"Stephen Hawking utolsó figyelmeztetése az emberiségnek: sötét jövő jön, ha nem teszünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","shortLead":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","id":"20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e46b66-fbe9-4f88-9cb9-b548cc9679b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","timestamp":"2018. március. 15. 18:15","title":"Már biztos, ki rendezi az utolsó Daniel Craig-féle Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért alkalmatlan miniszternek. ","shortLead":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért...","id":"20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a494758-0f0e-4d36-82f1-24def39d2c16","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 13:07","title":"Vizsgálóbizottságot kezdeményez a Jobbik Kósa Lajos sztorija miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lejárt a brit kormány által kitűzött határidő: Moszkvának brit idő szerint kedden éjfélig kellett volna magyarázatot adnia arra, ki mérgezhette meg Szergej Szkripalt és lányát, Juliját az angliai Salisburyben. ","shortLead":"Lejárt a brit kormány által kitűzött határidő: Moszkvának brit idő szerint kedden éjfélig kellett volna magyarázatot...","id":"20180314_lejart_a_hatarido_szkripal_ugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e2d8c0-f723-445d-85fa-47ae6ff2691d","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_lejart_a_hatarido_szkripal_ugyben","timestamp":"2018. március. 14. 05:49","title":"Lejárt a határidő a Szkripal-ügyben, Moszkva nem vállalja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","id":"20180315_Robert_Fico_lemondott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec48ce-76a6-4946-84c3-8028364a5b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Robert_Fico_lemondott","timestamp":"2018. március. 15. 15:07","title":"Robert Fico lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]