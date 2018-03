Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","shortLead":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","id":"20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1381199e-e24b-4918-bc6a-0965a6525a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","timestamp":"2018. március. 14. 14:57","title":"Tegeződve magyarázkodik Facebook-oldalán Kósa Lajos, az édesanyja 800 millióját nem említi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most az ügyész ennél kisebb büntetést kért.","shortLead":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most...","id":"20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384f41c2-4c57-4501-b15f-efcc24805bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","timestamp":"2018. március. 14. 12:31","title":"Ebből mi lesz: enyhébb büntetést kért Ahmed H.-ra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletről és pénzről tárgyalt a Magyar Nemzet szerint Semjén a svédországi vadászatokon, amiket a politikus teljes titokban akart tartani, és olyan költségek dobták meg az átlagárat, mint a 750 ezer forintos helikopterutak.","shortLead":"Üzletről és pénzről tárgyalt a Magyar Nemzet szerint Semjén a svédországi vadászatokon, amiket a politikus teljes...","id":"20180313_Magyar_Nemzet_Semjen_egy_vadaszati_helikopterezese_750_ezerbe_kerult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfac1da-c447-4d8d-93b6-598fcd448b72","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Magyar_Nemzet_Semjen_egy_vadaszati_helikopterezese_750_ezerbe_kerult","timestamp":"2018. március. 13. 10:18","title":"Magyar Nemzet: Semjén egy vadászati helikopterezése 750 ezerbe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény-BMW ígéretével aztán lehet is tarolni a Facebookon.","shortLead":"Egy Teslánál talán csak egy BMW-re vágynak jobban a magyarok. Egy nyeremény-BMW ígéretével aztán lehet is tarolni...","id":"20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf128c-1120-4cd8-ac55-ad0f65070950","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180314_bmw_nyermeny_facebook_atveres","timestamp":"2018. március. 14. 16:05","title":"Most egy BMW-s átverésre ugrottak rá sokan a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","shortLead":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","id":"20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d4e1de-473d-4769-88de-016e382df4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:20","title":"Hosszan magyarázza Kósa, mi köze van a 4,3 milliárd euróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7675b2e-fde5-45ce-895e-f481ca4681ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Föld lakossága 2030-ra eléri a 9 milliárdot. A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három millió tonnányi takarmány fog hiányozni. De e takarmányforrások kimerülése a világ szárazföldi állattenyésztésére is vonatkozik, ez az üzletág ma 480 milliárd eurót mozgat évente.","shortLead":"A Föld lakossága 2030-ra eléri a 9 milliárdot. A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három...","id":"20180314_A_bekaevoknek_csufolt_franciak_nem_berzenkednek_a_rovarliszttol_inkabb_penzt_csinalnak_belole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7675b2e-fde5-45ce-895e-f481ca4681ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef9b72-a488-4f9b-934a-0b87598dd19f","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_A_bekaevoknek_csufolt_franciak_nem_berzenkednek_a_rovarliszttol_inkabb_penzt_csinalnak_belole","timestamp":"2018. március. 14. 13:34","title":"A békaevőknek csúfolt franciák nem berzenkednek a rovarliszttől, pénzt csinálnak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","shortLead":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","id":"20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60711cee-d375-4488-9f4f-c4095bdf6785","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","timestamp":"2018. március. 14. 10:22","title":"Minden arany, ami fénylik – ezen a Porschén egész biztosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp ellenkezőleg, ők fizetnek a felhasználónak. Ingyen persze semmi nincs, így meg is kérik az árát. Az azonban a pénznél is értékesebb dolog. Úgy hívják: személyes adat. ","shortLead":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp...","id":"20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640cd55d-eff3-4e5f-945f-ec84c9d95a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","timestamp":"2018. március. 14. 09:03","title":"Van egy weboldal, ami pénzt ad, ha valaki pornót néz rajta – cserébe csupán egyetlen dolgot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]