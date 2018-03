Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. ","shortLead":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell...","id":"20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dfefa2-2775-4277-88c2-256636a21433","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak valószínűleg csak egy részét tudják megmenteni, és egyelőre ez sem biztos. ","shortLead":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak...","id":"20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147aed76-944e-43c8-946c-a1b335436f77","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","timestamp":"2018. március. 15. 20:34","title":"Itt a vége, bedobta a törölközőt a játékboltok királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c2800-4f75-449c-8b61-2319c57c080e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt beleszerelni egy rönkhasító gép motorját, máris 48 km/h-val robog.","shortLead":"Elég volt beleszerelni egy rönkhasító gép motorját, máris 48 km/h-val robog.","id":"20180315_power_wheels_barbie_jeep_georgia_tech_atalakitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c2800-4f75-449c-8b61-2319c57c080e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8713730-1ab6-4983-b894-82c5f1644b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_power_wheels_barbie_jeep_georgia_tech_atalakitas","timestamp":"2018. március. 16. 09:36","title":"Nem játék: 48 km/h-val robog az átalakított Barbie-autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","id":"20180315_Robert_Fico_lemondott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec48ce-76a6-4946-84c3-8028364a5b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Robert_Fico_lemondott","timestamp":"2018. március. 15. 15:07","title":"Robert Fico lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc084f6-7a23-422d-b59d-d8edd7e9337e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alpesi nyuszik nélkül a többi állat is bajba kerül.","shortLead":"Az alpesi nyuszik nélkül a többi állat is bajba kerül.","id":"20180314_A_havasi_nyulakat_is_sujtja_a_klimavaltozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cc084f6-7a23-422d-b59d-d8edd7e9337e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f6fd8-7b1a-425d-9125-87d179cc1a84","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_A_havasi_nyulakat_is_sujtja_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. március. 14. 19:17","title":"A havasi nyulakat is sújtja a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia egyebek mellett az orosz diplomaták egy részének kiutasításával válaszol arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében – értesült a SkyNews.","shortLead":"Nagy-Britannia egyebek mellett az orosz diplomaták egy részének kiutasításával válaszol arra, hogy London vádjai...","id":"20180314_Kemugy__repulnek_az_orosz_diplomatak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823d602a-8035-49e4-921e-e92b3acf6f61","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__repulnek_az_orosz_diplomatak","timestamp":"2018. március. 14. 13:22","title":"Kémügy – repülnek az orosz diplomaták?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közös határvédelmet most már támogatják.","shortLead":"A közös határvédelmet most már támogatják.","id":"20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad952d-4dae-44df-a741-13c4601d2c91","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","timestamp":"2018. március. 14. 21:30","title":"Merkel: Németország újra cselekvőképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]