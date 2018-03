Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget biztosítanak hazánknak a 2014-2020-as uniós ciklusban településfejlesztésre, mint amennyit Kósa Lajosra is bízott egy csengeri nő.","shortLead":"Az Európai Bizottság magyarországi Facebook-oldalán közölt egy érdekes ábrát, miszerint épp akkora összeget...","id":"20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d712ae00-72c8-4688-ae20-0a743f84584f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Ezt_mivel_magyarazza_majd_Kosa_Az_EU_is_pont_1300_milliardot_ad_telepulesfejlesztesre","timestamp":"2018. március. 16. 14:35","title":"Ezt mivel magyarázza majd Kósa? Az EU is pont 1300 milliárdot ad településfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Egy előre bejelentett megtorlás krónikája.","shortLead":"Egy előre bejelentett megtorlás krónikája.","id":"20180316_Orban_rettegj_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25baf369-7856-4543-b5d9-40abda39c34a","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Orban_rettegj_magyar","timestamp":"2018. március. 16. 07:28","title":"Orbán: Rettegj, magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea07a379-0eb7-418a-a639-c7e479c01c3b","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","timestamp":"2018. március. 16. 18:14","title":"Még visszatér és ránk rúgja az ajtót a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze a bűnözők is.","shortLead":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze...","id":"20180316_kina_bekemenyit_nem_engedik_repulore_vonatra_szallni_majustol_a_torvenysertoket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eaf564-6f26-42e8-bd83-2f18e1ce1342","keywords":null,"link":"/elet/20180316_kina_bekemenyit_nem_engedik_repulore_vonatra_szallni_majustol_a_torvenysertoket","timestamp":"2018. március. 16. 16:10","title":"Kína bekeményít, nem engedik repülőre, vonatra szállni májustól a törvénysértőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra tárgyalásra hívta az MSZP-P, az LMP és a Jobbik képviselőit.","shortLead":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra...","id":"20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524118b1-8e2a-4937-9bf6-9c05aed61297","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","timestamp":"2018. március. 15. 16:35","title":"Gyurcsány: Visszalép a DK-s jelölt Szél Bernadett javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még egy őrtoronyba is felmászott.","shortLead":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még...","id":"20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3df9c-d736-4ac3-bf32-5a0bb026b8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","timestamp":"2018. március. 16. 19:15","title":"Akciófilmnek is beillene az Orbán tompai látogatásáról készített videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","shortLead":"Több mint 10 éve tervezett beruházás valósulhat meg a repülőtér parkolási gondjainak megoldására. ","id":"20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017cb937-5684-4854-af71-0a66474e9b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_parkolohaz_repuloter_ferihegy_2","timestamp":"2018. március. 15. 09:23","title":"Megépülhet a hatalmas parkolóház Ferihegy 2 mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0dc023-a8b7-43bc-9a16-78b6ad4c87d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hideglelősen emlékezetes beszédet mondott, de megmutatták magukat azok is, akik őt akarják elszámoltatni. Összefoglaló videónk a március 15-i rendezvényekről.","shortLead":"Orbán Viktor hideglelősen emlékezetes beszédet mondott, de megmutatták magukat azok is, akik őt akarják elszámoltatni...","id":"20180315_A_zsarnoksag_ma_nem_Keletrol_jon_hanem_Felcsutrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e0dc023-a8b7-43bc-9a16-78b6ad4c87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe4b037-fcd4-48f8-a679-4a6900adf72d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_A_zsarnoksag_ma_nem_Keletrol_jon_hanem_Felcsutrol","timestamp":"2018. március. 15. 21:57","title":"\"A zsarnokság ma nem Keletről jön, hanem Felcsútról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]