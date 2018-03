Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat. Hogy alattuk a ló döglött-e, csak április 8-án derül ki. Orbán mindenesetre saját táborának megerősítése mellett ellenfeleit is mozgósíthatta azzal, hogy nyíltan bosszút esküdött a választás utáni időszakra. Bárhogyan alakul, a voksolást az eddiginél is feszültebb politikai szembenállás követi.","shortLead":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat...","id":"20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62043127-0466-44f6-b6bd-36e1471f11dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","timestamp":"2018. március. 16. 07:00","title":"Világos üzenet: ha nem Orbán áll bosszút, a békemenet fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","shortLead":"A fertőzést a romániai Újbereken, egy háztáji állományban diagnosztizálták.","id":"20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa10a6-3805-48f1-93a5-e22aa2745597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Tolunk_negy_kilometerre_is_megjelent_a_sertespestis","timestamp":"2018. március. 14. 18:25","title":"A magyar határtól négy kilométerre is megjelent a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban már 10-ből 4 ember a fix hitelek közül a fogyasztóbarát lakáshitelt választotta. De mit jelent a „fogyasztóbarátság” a gyakorlatban, a friss banki hitelkínálatban?","shortLead":"Januárban már 10-ből 4 ember a fix hitelek közül a fogyasztóbarát lakáshitelt választotta. De mit jelent...","id":"20180314_A_fogyasztobarat_hitel_17_milliot_is_hozhat_a_konyhara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba53d889-c8c4-42c2-aab8-d87f595c8286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_fogyasztobarat_hitel_17_milliot_is_hozhat_a_konyhara","timestamp":"2018. március. 14. 14:56","title":"Kiszámoltuk: a fogyasztóbarát lakáshitellel 10 év alatt akár 1,7 millió forintot is lehet nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érezhető várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm-sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk, a Föld című sorozat után mutatott be a BBC. A filmet négy éven keresztül 40 országban forgatták, és összesen 42 operatőr keze munkáját dicséri.","shortLead":"Érezhető várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm-sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk...","id":"20180315_david_attenborough_bolygonk_a_fold_2_evad_spektrum_tv_vetitesi_idopontok_musor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d241f3-fb25-4f55-9b3a-9c5253280288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_david_attenborough_bolygonk_a_fold_2_evad_spektrum_tv_vetitesi_idopontok_musor","timestamp":"2018. március. 15. 11:03","title":"Most szombaton érdemes lesz a Spektrumra kapcsolni: jön David Attenborough várva várt sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű ajándékot fel kellett volna tüntetnie a vagyonnyilatkozatában.","shortLead":"A Jobbik közben feljelentette és vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett ellene, mert szerintük egy ekkora értékű...","id":"20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a08e009-1746-4f07-81d1-e6f5f1d410e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Semjen_vadaszetikai_okokbol_nem_mondja_meg_kivel_jar_tobbmillios_vadaszutakra","timestamp":"2018. március. 14. 20:21","title":"Semjén vadászetikai okokból nem mondja meg, kivel jár többmilliós vadászutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai farkasok nevű orosz motoros banda vezetőinek, hogy belépjenek az országba - közölte értesülését a Dnevni Avaz című boszniai napilap csütörtökön.","shortLead":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai...","id":"20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef715e-017f-4731-89e6-33f137082b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","timestamp":"2018. március. 15. 17:50","title":"Boszniába be sem engedik Putyin motorosait, akik rajtunk simán végigroboghattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott a legfontosabb kérdés lenni. A hvg.hu ebből kimarad, nem becsülünk tömeget.","shortLead":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott...","id":"20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c50e1-a187-495d-83d7-17a752901a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","timestamp":"2018. március. 15. 11:10","title":"Rákay Philip ki van tiltva a hvg.hu-ról a nemzeti ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a debreceni ünnepség programján, nem Kósa Lajos tartotta a beszédet.","shortLead":"Változtattak a debreceni ünnepség programján, nem Kósa Lajos tartotta a beszédet.","id":"20180315_Kosa_Lajos_nem_allt_ki_Debrecenben_beszelni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e70ac03-bb9d-4f27-91e6-0dce62a6a34c","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kosa_Lajos_nem_allt_ki_Debrecenben_beszelni","timestamp":"2018. március. 15. 12:25","title":"Kósa Lajos nem állt ki Debrecenben beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]