Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donatella Versace nem szeretné, hogy állatokat öljenek meg a ruhákért. Eddig nem így gondolta.","shortLead":"Donatella Versace nem szeretné, hogy állatokat öljenek meg a ruhákért. Eddig nem így gondolta.","id":"20180315_Ujabb_divathaznak_ciki_az_allatprem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f7fb0d9-f278-46d9-8760-801373debbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf6b5d4-4fd8-491a-927f-3c9db99e93b0","keywords":null,"link":"/elet/20180315_Ujabb_divathaznak_ciki_az_allatprem","timestamp":"2018. március. 15. 14:18","title":"Újabb divatháznak ciki az állatprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd az osztalékadót.","shortLead":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd...","id":"20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a485570-63b4-4486-ba94-ba4179cd59a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","timestamp":"2018. március. 15. 20:50","title":"Egy cég, ami nem a Brexit miatt húzza be a féket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt, részleteket nem közöltek.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt...","id":"20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85442f99-62b6-4cc7-adc3-0d427c75896f","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","timestamp":"2018. március. 16. 19:53","title":"Régóta az aknában lehetett már a két halott Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására.","shortLead":"Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok...","id":"20180315_3_szazalekot_csipne_le_a_Facebook_es_a_Google_forgalmabol_az_EU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3d023d-66b9-430b-b9a7-c8f826793025","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_3_szazalekot_csipne_le_a_Facebook_es_a_Google_forgalmabol_az_EU","timestamp":"2018. március. 15. 19:47","title":"3 százalékot csípne le a Facebook és a Google forgalmából az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53df413-2723-4d37-863b-a21c518c6e10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év eleje óta már élesben működik a Cégkapu, de így is sokan bizonytalankodnak a használatánál.","shortLead":"Az év eleje óta már élesben működik a Cégkapu, de így is sokan bizonytalankodnak a használatánál.","id":"20180315_Nincs_konnyu_dolga_annak_aki_Cegkaput_szeretne_hasznalni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53df413-2723-4d37-863b-a21c518c6e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b4f4ad-dbc2-4605-8374-47574844529e","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Nincs_konnyu_dolga_annak_aki_Cegkaput_szeretne_hasznalni","timestamp":"2018. március. 15. 10:26","title":"Nincs könnyű dolga annak, aki Cégkaput szeretne használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője azt ígérte: a következő mérkőzésen ő lesz az első, aki kisétál az öltözőfolyosóról, mert nem fél a drukkerektől.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője azt ígérte: a következő mérkőzésen ő lesz az első, aki kisétál az öltözőfolyosóról...","id":"20180316_mourinho_hallani_sem_akar_a_lemondasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a7f05a-c13c-4c81-9d09-ff6f75301d87","keywords":null,"link":"/sport/20180316_mourinho_hallani_sem_akar_a_lemondasrol","timestamp":"2018. március. 16. 21:21","title":"Mourinho hallani sem akar a lemondásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b6a0ff-6548-4c2c-9f8f-94508d1af87a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW népszerű kis elektromos autójának felvarrták a ráncait és ezzel egy időben egy feltuningolt új változatot is kiadtak belőle. Kipróbáltuk a néma aszfaltszaggatót, a BMW i3s-t.","shortLead":"A BMW népszerű kis elektromos autójának felvarrták a ráncait és ezzel egy időben egy feltuningolt új változatot is...","id":"20180316_turbo_dodzsem_meghajtottuk_a_sportosra_hangolt_uj_bmw_i3st","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b6a0ff-6548-4c2c-9f8f-94508d1af87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef46b09-1076-4048-a0c4-ea6ff037aedd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_turbo_dodzsem_meghajtottuk_a_sportosra_hangolt_uj_bmw_i3st","timestamp":"2018. március. 16. 17:30","title":"Turbó dodzsem: meghajtottuk a sportosra hangolt új BMW i3s villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]