Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A délnyugat-angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az, hogy a történtekért Oroszországot terheli a felelősség - áll a brit, az amerikai, a francia és a német kormány Londonban ismertetett közös nyilatkozatában.\r

","shortLead":"A délnyugat-angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az...","id":"20180315_A_nyugati_nagyhatalmak_eliteltek_Oroszorszagot_a_brit_kemugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe6492-3266-4069-aea1-53c9dbaa07f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_A_nyugati_nagyhatalmak_eliteltek_Oroszorszagot_a_brit_kemugyben","timestamp":"2018. március. 15. 16:46","title":"A nyugati nagyhatalmak elítélték Oroszországot az idegméreg bevetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007","c_author":"Bedő Iván","category":"cegauto","description":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak javaslat, egyelőre az új típusok hatósági engedélyezése is túl elnéző.","shortLead":"A való világban lenne érdemes ellenőrizni, melyik autó mennyit fogyaszt és mennyire szennyezi a környezetet. De ez csak...","id":"201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce55f547-61ec-4d0c-92ea-13f52511a007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247341d3-dc75-4612-af84-b70bdb6724de","keywords":null,"link":"/cegauto/201811__a_fogyasztas_es_szennyezesmeres_hibai__rde_es_pems__csaloszoftver__kipufogaskifogasok","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Van, amiben biztosan igazat állítanak az autóreklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6454aac-0400-407a-973d-44f881fef4b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180316_Neymar_utan_ujabb_brazil_valogatott_dolt_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6454aac-0400-407a-973d-44f881fef4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8415923-3f84-42a8-8d74-33ca2d947948","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Neymar_utan_ujabb_brazil_valogatott_dolt_ki","timestamp":"2018. március. 16. 12:07","title":"Neymar után újabb embert vesztett a brazil válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7453656-1896-4c1e-b7b9-e47d694da683","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Azonnali hatállyal leállították pénteken az Egyesült Államokban a nyitott ajtajú városnéző helikoptertúrákat a New Yorkban pár napja történt baleset okán.","shortLead":" Azonnali hatállyal leállították pénteken az Egyesült Államokban a nyitott ajtajú városnéző helikoptertúrákat a New...","id":"20180317_Nem_lehet_mar_nyitott_ajtaju_helikopterturakat_tartani_New_Yorkban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7453656-1896-4c1e-b7b9-e47d694da683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a51ee-33b5-4abb-b759-3a42707188f4","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nem_lehet_mar_nyitott_ajtaju_helikopterturakat_tartani_New_Yorkban","timestamp":"2018. március. 17. 14:58","title":"Nem lehet már nyitott ajtajú helikoptertúrákat tartani New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze a bűnözők is.","shortLead":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze...","id":"20180316_kina_bekemenyit_nem_engedik_repulore_vonatra_szallni_majustol_a_torvenysertoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eaf564-6f26-42e8-bd83-2f18e1ce1342","keywords":null,"link":"/elet/20180316_kina_bekemenyit_nem_engedik_repulore_vonatra_szallni_majustol_a_torvenysertoket","timestamp":"2018. március. 16. 16:10","title":"Kína bekeményít, nem engedik repülőre, vonatra szállni májustól a törvénysértőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210f99b-2e24-40fc-b10d-23b10085979c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sportriporter és műsorvezető az úszószövetségnél folytatja pályafutását.","shortLead":"A sportriporter és műsorvezető az úszószövetségnél folytatja pályafutását.","id":"20180316_szanto_david_visszavonul_a_tevezestol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2210f99b-2e24-40fc-b10d-23b10085979c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272c5960-7d33-4d69-b797-a10aaa9b4ec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_szanto_david_visszavonul_a_tevezestol","timestamp":"2018. március. 16. 20:59","title":"Szántó Dávid visszavonul a tévézéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos eső elálltáig ne induljanak útnak. Az utak letakarítása a szélsőséges időjárási körülmények miatt nehézségekbe ütközik. ","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos...","id":"20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7807056-c549-49be-82c5-f00304484f2a","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","timestamp":"2018. március. 17. 12:53","title":"A szélsőséges időjárás miatt nehéz az utak karbantartása: aki teheti, ne induljon útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ef9ece-63b1-4fdd-94e7-ba48077dc16f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180316_Megvolt_a_BLsorsolas_elegtetelt_vesze_a_Juventus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ef9ece-63b1-4fdd-94e7-ba48077dc16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302d586-e1ef-4dc9-93ca-5a185b83ecba","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Megvolt_a_BLsorsolas_elegtetelt_vesze_a_Juventus","timestamp":"2018. március. 16. 12:24","title":"Megvolt a BL-sorsolás: most elégtételt vesz a Juventus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]