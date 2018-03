Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19c3c5a-1f8d-49d0-921c-dc101d002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz vezénylőtábornoka március 15-én azt ígérte, elégtételt vesz azokon, akik ártottak neki. Úgy tűnik, Bencsik Andrásnak már most jutott egy pofon.","shortLead":"A Fidesz vezénylőtábornoka március 15-én azt ígérte, elégtételt vesz azokon, akik ártottak neki. Úgy tűnik, Bencsik...","id":"20180316_Bencsik_Andrason_mar_elegtetelt_is_vett_Orban_Viktor_nezze_csak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19c3c5a-1f8d-49d0-921c-dc101d002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdae1ea-315a-4934-8a52-f029ec44ef56","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Bencsik_Andrason_mar_elegtetelt_is_vett_Orban_Viktor_nezze_csak","timestamp":"2018. március. 16. 10:11","title":"Bencsik Andráson már elégtételt is vett Orbán Viktor, nézze csak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","shortLead":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","id":"20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe88b0-d97a-4fe9-b2c5-00c6721ba5db","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","timestamp":"2018. március. 16. 09:58","title":"Pszichiátriára került egy férfi, aki megpróbált Merkel közelébe férkőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Golyoallo_mellenyt_villantott_Orban_Viktor_marcius_15en","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2c50db-237d-46bc-8cf8-5e6352102b14","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Golyoallo_mellenyt_villantott_Orban_Viktor_marcius_15en","timestamp":"2018. március. 15. 21:19","title":"Golyóálló mellényt villantott Orbán Viktor március 15-én?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e57c8d8-f2ce-40a0-9f58-135a96347ad9","c_author":"Kerényi Ádám","category":"gazdasag","description":"A közpénzen való kimentés nem nagy dicsőség, hiába készült erről népszerű videofelvétel. Vélemény.","shortLead":"A közpénzen való kimentés nem nagy dicsőség, hiába készült erről népszerű videofelvétel. Vélemény.","id":"20180316_A_csanadpalotai_puha_koltsegvetesi_korlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e57c8d8-f2ce-40a0-9f58-135a96347ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a605ee-f0e6-4dcf-b65d-b0007d8d7d81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_A_csanadpalotai_puha_koltsegvetesi_korlat","timestamp":"2018. március. 16. 11:00","title":"A csanádpalotai puha költségvetési korlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a995c1-eff3-4922-a98b-73532213cdc8","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":" A Sigur Rós körülbelül 5,7 millió font értékű ingó és ingatlan vagyonát fagyasztották be.\r

","shortLead":" A Sigur Rós körülbelül 5,7 millió font értékű ingó és ingatlan vagyonát fagyasztották be.\r

","id":"20180317_Sigur_Ros_Izland_ado_ugy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a995c1-eff3-4922-a98b-73532213cdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d4a179-47e4-46cc-9351-f4486b332e16","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Sigur_Ros_Izland_ado_ugy","timestamp":"2018. március. 17. 13:25","title":"Tisztázta magát az adóelkerülés vádjai alól és visszafizette adótartozását Izland büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","shortLead":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","id":"20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea446f7b-777e-4385-ac32-e4526e190418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","timestamp":"2018. március. 17. 14:33","title":"Olajsütőt vásárolt az Aldiban? Vigye vissza, mert tűzveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea07a379-0eb7-418a-a639-c7e479c01c3b","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","timestamp":"2018. március. 16. 18:14","title":"Még visszatér és ránk rúgja az ajtót a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.","shortLead":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai...","id":"20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d74692-6d3c-425f-961c-e855c6bbade3","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","timestamp":"2018. március. 16. 15:50","title":"Kiesett a repülőgép ajtaján és meghalt az Emirates utaskísérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]