Hiába lefutott a vasárnapi oroszországi elnökválasztás, a világ aggodalommal figyeli az eseményeket, és azt latolgatja, milyen meglepetéseket tartogat a biztos győztesnek tekinthető Vlagyimir Putyin újabb hatéves elnöki mandátuma. Az utóbbi napok eseményei semmi jóval nem kecsegtetnek: vélhetően moszkvai parancsra próbálták idegméreggel megölni Salisburyben Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynököt, s a brit rendőrség gyilkosságként kezeli egy másik Putyin-ellenfél, Nyikolaj Gluskov halálát is.

Hirtelen izgalmas lett az orosz elnökválasztás
2018. március. 17. 07:00

Durva személyeskedésbe torkolló vita robbant ki, mert brit vádak szerint Oroszország áll a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni mérgezéses merénylet mögött.

Brit kémügy – durvuló hangnem, növekvő tétek
2018. március. 16. 16:15

Múlt vasárnap kifejezetten tavaszi idő volt, nem volt szükség téli kabátra. Most hétvégén viszont kifejezetten fagyos, téli időre számíthatunk, faggyal és hóval, visszavehetjük a téli kabátokat. Időkép: Megismétlődhet szombaton a 2013-as nagy hóvihar
2018. március. 15. 19:45

Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze a bűnözők is.
Kína bekeményít, nem engedik repülőre, vonatra szállni májustól a törvénysértőket
2018. március. 16. 16:10

Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni
2018. március. 15. 17:11

Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat, képeinket, hanem azért is, mert egy rövid időre ingyenessé tették az App Store-ban.
Ingyenessé tettek egy nagyon jó appot, jól jöhet a videóihoz, képeihez
2018. március. 16. 17:00

Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap. George Lucas eszméletlen pénzből épít magának múzeumot
2018. március. 15. 18:12

A Manchester United vezetőedzője azt ígérte: a következő mérkőzésen ő lesz az első, aki kisétál az öltözőfolyosóról, mert nem fél a drukkerektől.
Mourinho hallani sem akar a lemondásról
2018. március. 16. 21:21