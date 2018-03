Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Terry Gilliam szerint az, amit Donald Trump művel sokkal abszurdabb, mint amit valaha a Monty Python csapata megalkotott. A rendező szerint most aktuális igazán a Brian élete. ","shortLead":"Terry Gilliam szerint az, amit Donald Trump művel sokkal abszurdabb, mint amit valaha a Monty Python csapata...","id":"20180317_Donald_Trump_szorakoztatobb_mint_a_Monty_Python","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3382251f-a2bf-4eae-8a3c-80dd3be09241","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Donald_Trump_szorakoztatobb_mint_a_Monty_Python","timestamp":"2018. március. 17. 11:15","title":"Donald Trump szórakoztatóbb, mint a Monty Python","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még egy őrtoronyba is felmászott.","shortLead":"A miniszterelnök pénteken elment a szerb-magyar határra, megnézte a kerítést, kezet fogott sok-sok emberrel és még...","id":"20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b04774-cc21-4809-9f9d-80a51bd43c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e3df9c-d736-4ac3-bf32-5a0bb026b8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_akciofilmnek_is_beillene_az_orban_tompai_latogatasarol_keszitett_video","timestamp":"2018. március. 16. 19:15","title":"Akciófilmnek is beillene az Orbán tompai látogatásáról készített videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","shortLead":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","id":"20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea446f7b-777e-4385-ac32-e4526e190418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","timestamp":"2018. március. 17. 14:33","title":"Olajsütőt vásárolt az Aldiban? Vigye vissza, mert tűzveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd465567-f214-47da-b53f-935759bd4b74","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. Nagy kihívást jelentő előadásokon bizonyította, hogy a kimagasló művészi teljesítmény nem a diplomán múlik. Interjú Pokorny Liával.","shortLead":"Interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. Nagy kihívást jelentő előadásokon...","id":"201809__pokorny_lia_szineszno__aurarol_csapdakrol__tukron_innen_es_tul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd465567-f214-47da-b53f-935759bd4b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587d4be-4c73-428d-b351-3af2f46eaa3c","keywords":null,"link":"/kultura/201809__pokorny_lia_szineszno__aurarol_csapdakrol__tukron_innen_es_tul","timestamp":"2018. március. 17. 19:00","title":"Pokorny Lia: Amikor óriási orrot viseltem, magától jött a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","shortLead":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","id":"20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045dfd6-0e61-4e19-805a-5813a72ac8ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","timestamp":"2018. március. 17. 16:07","title":"Menekülők fulladtak meg az Égei-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába lefutott a vasárnapi oroszországi elnökválasztás, a világ aggodalommal figyeli az eseményeket, és azt latolgatja, milyen meglepetéseket tartogat a biztos győztesnek tekinthető Vlagyimir Putyin újabb hatéves elnöki mandátuma. Az utóbbi napok eseményei semmi jóval nem kecsegtetnek: vélhetően moszkvai parancsra próbálták idegméreggel megölni Salisburyben Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynököt, s a brit rendőrség gyilkosságként kezeli egy másik Putyin-ellenfél, Nyikolaj Gluskov halálát is.\r

","shortLead":"Hiába lefutott a vasárnapi oroszországi elnökválasztás, a világ aggodalommal figyeli az eseményeket, és azt latolgatja...","id":"20180317_Hirtelen_izgalmas_lett_az_orosz_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2442ae3e-597e-4f14-96cd-0bf9fafe2616","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Hirtelen_izgalmas_lett_az_orosz_valasztas","timestamp":"2018. március. 17. 07:00","title":"Hirtelen izgalmas lett az orosz elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6199fa-7ef3-46d1-97ec-8d5cef2b20de","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","timestamp":"2018. március. 18. 09:37","title":"Egy éve nincs velünk, aki nem csak egy műfajt ihletett, hanem a Vissza a jövőbe legemlékezetesebb jelenetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]