[{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","shortLead":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","id":"20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea446f7b-777e-4385-ac32-e4526e190418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","timestamp":"2018. március. 17. 14:33","title":"Olajsütőt vásárolt az Aldiban? Vigye vissza, mert tűzveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd465567-f214-47da-b53f-935759bd4b74","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. Nagy kihívást jelentő előadásokon bizonyította, hogy a kimagasló művészi teljesítmény nem a diplomán múlik. Interjú Pokorny Liával.","shortLead":"Interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább. Nagy kihívást jelentő előadásokon...","id":"201809__pokorny_lia_szineszno__aurarol_csapdakrol__tukron_innen_es_tul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd465567-f214-47da-b53f-935759bd4b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5587d4be-4c73-428d-b351-3af2f46eaa3c","keywords":null,"link":"/kultura/201809__pokorny_lia_szineszno__aurarol_csapdakrol__tukron_innen_es_tul","timestamp":"2018. március. 17. 19:00","title":"Pokorny Lia: Amikor óriási orrot viseltem, magától jött a szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt öttalálatos.","shortLead":"Nem volt öttalálatos.","id":"20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4684b46-e514-4a39-b698-53262082e281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_1_is_az_ot_nyeroszam_kozott","timestamp":"2018. március. 17. 20:16","title":"Az 1 is az öt nyerőszám között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Ujabb_vilagsztar_tunt_fel_egy_budapesti_etteremben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07e465-0e38-4b3d-9d0e-33577bea7cbb","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Ujabb_vilagsztar_tunt_fel_egy_budapesti_etteremben","timestamp":"2018. március. 17. 17:24","title":"Újabb világsztár tűnt fel egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budai Gyula az Echo Tv péntek esti adásában beszélt arról, hogy a Czeglédy-ügyben folyó eljárás egyik kulcsfigurája jelen volt, amikor Czeglédy Csaba pénzt adott át Kunhalmi Ágnesnek. Az eljárásban érintett meg nem nevezett személy Budai szerint ezt igazolni is tudja, hamarosan az is kiderülhet, hogy kiről van szó.","shortLead":"Budai Gyula az Echo Tv péntek esti adásában beszélt arról, hogy a Czeglédy-ügyben folyó eljárás egyik kulcsfigurája...","id":"20180317_Vadalku_johet_a_Czegledy_ugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e9232-6c0e-4cde-82a7-c840c26269f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Vadalku_johet_a_Czegledy_ugyben","timestamp":"2018. március. 17. 15:28","title":"Vádalku jöhet a Czeglédy-ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak másodfokú riasztások. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni, illetve arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.","shortLead":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak...","id":"20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63c5386-7c9b-467e-9281-eee0d155d9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","timestamp":"2018. március. 17. 23:40","title":"Kiadták a vörös riasztást: ónos eső, havazás, életveszélyes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19f5c2d-fd60-4d9e-85b0-9a76e4682715","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinami Kijev otthonában harcolta ki a Lazio az Európa Liga-továbbjutást, a rómaiak edzője örömében majdnem perecelt egy nagyot.","shortLead":"A Dinami Kijev otthonában harcolta ki a Lazio az Európa Liga-továbbjutást, a rómaiak edzője örömében majdnem perecelt...","id":"20180316_Nincs_viccesebb_latvany_mint_az_unneples_kozben_egyensulyat_veszto_olasz_edzo__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19f5c2d-fd60-4d9e-85b0-9a76e4682715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891740cf-2fce-43b1-99cf-632894ed883a","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Nincs_viccesebb_latvany_mint_az_unneples_kozben_egyensulyat_veszto_olasz_edzo__video","timestamp":"2018. március. 16. 16:08","title":"Nincs viccesebb látvány, mint az ünneplés közben egyensúlyát vesztő olasz edző - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében. A Facebook elnézést kért. ","shortLead":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében...","id":"20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b8f474-3eb1-46df-8491-12ea7612c177","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","timestamp":"2018. március. 16. 18:03","title":"Ez durva: egy ideig gyerekpornóra is lehetett keresni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]